Li ser Kontrolkera Bêtêl a Xbox Series X/S bi Pakêta Pîlê Veşarjker ve hilînin

Ger hûn ji guhartina domdar a bataryayê di dema lîstikê de westiyayî ne, Argos ji we re peymanek heye. Kontrolkerê Bêtêl Xbox Series X/S bi pakêtek bataryaya vejêbar naha bi 59.99 £ tê firotin, ji we re 15 £ ji bihayê xwestinê yê 74.99 £ terxan dike. Vê kontrolker pakêtek bataryayê ya dakêşbar vedihewîne ku ji her barkirinê heya 30 demjimêran dema lîstikê pêşkêşî dike û dema ku hûn dileyzin dikare were şarj kirin.

Digel rehetiya bataryayek dakêşbar, ev kontrolkera çapa taybetî ya Xbox Remix di heman demê de jîngehê ye. Ew ji rezîlên vezîvirandinê yên piştî xerîdar, di nav de materyalên wekî CD, çîpên avê yên plastîk, û bergên tîrêjên gerîdeyê, têne çêkirin. Microsoft di heman demê de parçeyên mekanîkî yên ji nû ve vezîvirandin ên ji kontrolkerên nifşê Xbox One-ê yên kevin ve kiriye bêyî ku qurbanî û performansê bike.

Sêwirana kontrolkerê Xbox Remix ji daristana bakurê rojavayê Pasîfîkê, bi rengên ku bedewiya xwezayî ya dewleta mala Microsoft-ê ya Washingtonê nîşan dide, îlhama xwe digire. Digel ku ew ji Kontrolkera Bêtêl a Xbox-a standard bi bihayek hinekî bilindtir tê, ev peyman wê cûdahiyê ji holê radike, dihêle hûn Kontrolkera Bêtêl a Xbox Series X/S bi Pakêta Battery Rechargeable bi bihayek kêm a 59.99 £ bistînin.

