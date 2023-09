Wêneyên Instagram-a we ji ya ku Xirabtir xuya dikin? Vê mîhengê veşartî kontrol bikin

By

Dibe ku gelek bikarhênerên Instagram ji ber mîhengek veşartî ya li ser sepanê bi nezanî kalîteya wêne û vîdyoyên xwe tawîz bidin. Mîhenga ku bi navê "Her gav bi kalîteya herî bilind barkirin," ji hêla xwerû ve tê girtin, di encamê de barkirinên pêçandî yên ku dibe ku pir xirabtir xuya bikin.

Mîhenga xwerû ya Instagram bixweber li gorî şert û mercên torê kalîteya barkirinê eyar dike. Ev tê vê wateyê ku heke pêwendiya torê xizan be, dê sepan wêne an vîdyoyê wekî ku rast dibîne bişkîne. Lêbelê, bi çalakkirina guheztina "Her gav bi kalîteya herî bilind barkirin", bikarhêner dikarin pê ewle bibin ku naveroka wan di çareseriya çêtirîn gengaz de tête barkirin, bêyî ku şert û mercên torê hebe.

Mixabin, dibe ku gelek bikarhêner ji vê mîhengê haydar nebin an jî bêyî ku haya wan jê hebe ew neçalak bibin. Kesên ku tu carî bi destan vesazkirinê çalak nekirin an jî Instagram li ser cîhazek nû dakêşandine, îhtîmal e ku guheztinê veqetandî bibînin.

Ji bo kontrolkirin û çalakkirina mîhenga "Her dem bi kalîteya herî bilind barkirin", bikarhêner dikarin van gavan bişopînin: sepana Instagram vekin, biçin profîla xwe, û li goşeya rastê ya jorîn îkona sê rêzan bikirtînin. Ji wir, "Mîheng û Nepenî" hilbijêrin û li "Bikaranîna daneyê û kalîteya medyayê" bigerin. Di dawiyê de, vebijarka "barkirina bi kalîteya herî bilind" li rastê bişopînin da ku wê çalak bikin.

Bi avêtina van gavên hêsan, bikarhênerên Instagram dikarin piştrast bikin ku wêne û vîdyoyên wan bi kalîteya herî bilind a berdest têne barkirin, yekbûn û hûrguliya naveroka xwe biparêzin.

Definitions:

- Kalîteya barkirinê: Asta berhevkirina wêne an vîdyoyê dema ku naverok li platformek an malperek tê barkirin tê sepandin.

- Mercên torê: Hêz û aramiya pêwendiya înternetê, ku dikare li ser bingeha faktorên wekî hêza sînyalê û firehiya bandê biguhere.