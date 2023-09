TheScore Bet Kampanya Kirrûbirra Payîzê Dest pê dike ku Medyaya Yekgirtî û Tecrûbeya Behîsê ronî dike

By

TheScore Bet kampanyaya kirrûbirra Payîzê li Ontario, hevdem bi destpêka demsala NFL-ê re destnîşan kir. Kampanya balê dikişîne ser berhevoka yekane ya marqeyê ya medya û behîsê, ku du xalên bazirganî yên nû vedihewîne ku ezmûna behîsê ya xwerû û birêkûpêk ku bi taybetî ji hêla theScore û theScore Bet ve hatî pêşkêş kirin ronî dike.

Di reklaman de karakterên ku TheScore û TheScore Bet temsîl dikin vedigirin, nîşan didin ku çawa marq bi rengek bêkêmasî naverok û bazarên behîsê yên têkildar peyda dike da ku alîkariya behîvan bike ku behîsên agahdar bikin. Bi entegrekirina medyaya pêşkeftî û platformên behîsê, TheScore Bet piştrast dike ku xerîdar xwe bigihînin dane û analîzên berfireh, bazarên kesane, û şiyana danîna wageran di nav yek ekosîstemê de.

"Ev kampanyaya nû yek ji cûdahiyên hilberê me yên bingehîn radixe ber çavan - ezmûnek medya û behîsê bi tevahî hevdemkirî di navbera sepana medyayê ya Score û pirtûka werzîşê ya Score Bet de," rave kir Aubrey Levy, SVP-ya naverok û kirrûbirra li TheScore. "Em bawer dikin ku dema ku medya û behîs bi rêkûpêk tevbigerin, ew ezmûna bikarhêner zêde dike. Van reklaman ronî dikin ka hilberên me çawa medya û behîs di yek ekosîstema aqilmend de digihîne hev, me ji pêşkêşiyên din cuda dike."

Digel reklamên televîzyonê, kampanyaya kirrûbirrê malên dîjîtal û derveyî malê jî vedihewîne. theScore Bet bi ajansa kirrûbirra Diamond-a Toronto re li ser afirîner û stratejiya kampanyayê hevkarî kir. Reklama ji hêla The Director Brothers ve hatî çêkirin, ku bi pisporiya xwe ya di komediyê de tê zanîn.

Jordan Cohen, derhênerê afirîner li Diamond, tekezî li ser bandorkeriya nêzîkatiya yekbûyî ya TheScore Bet ji bo behîsê kir. “Bi TheScore Bet û dane û analîzên werzîşê yên berfireh ên TheScore, çêkirina behîsên agahdar dibe ezmûnek bêkêmasî. Weke cudahiyek sereke di kategoriyê de, girîng bû ku bi vê kampanyayê re wê peyamê bi zelalî were ragihandin."

- Gotara orîjînal ji hêla theScore Bet ve (URL nayê peyda kirin)

- Tîma kirrûbirra theScore Bet