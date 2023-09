Danasîna Super: The True-Blue Australian Lager ji hêla Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., avahiyek çêjê ya ku li Subiaco, Avusturalyaya Rojavayî ye, di van demên dawî de afirîna xwe ya herî paşîn eşkere kir: Super, lagerek Avusturalya ya rastîn-şîn. Wergirtina îlhamê ji serdemek dema ku fermankirina bîrayê tê wateya hilbijartina di navbera bîrek bi hêz an zêr-hêza navîn de, Super rêzê dide sadebûn û nostaljîya wê serdemê.

Super bi serê xwe yê dilşewat rengek zêrînek paqij dirijîne, bi xuyangiya xwe ya dawetkar dilxwazên bîrayê diceribîne. Li ser poz, bîrê bi bîhnek maltê ya cihêreng pesnê xwe dide, ku xalîçeyên li paşxaneya cîhê muzîka zindî ya sembolîk a Perth, The Grosvenor, vedigere di salên 1990-an de tîne bîra xwe. Xwarina destpêkê ezmûnek nerm û têrker pêşkêşî dike, lê di demek kurt de vediguhere hevsengiyek dilşewat a tirşiya maltî û qedandinek hişk.

Vê tinnie, an bîraya konservekirî, berê xwe daye dîmena bîraya herêmî, ku di Pêşangeha Bîra Royal ya 2023-an a Perth Royal de madalyayek zîv qezenc kiriye. Naskirina wê hêja ye ji ber ku kapasîteya wê ya veguheztina hezkirên bîrê vedigere rojên zêrîn ên ku Swanny, an Swan Gold-ya navîn-hêza, serdest bû.

Bi alkolek ji sedî 4.2 (ABV) Super di heman demê de ji bo parvekirina bi hevalên xwe re jî îdeal e, hevaltiya ku pir caran bi dabeşkirina vexwarinê ve girêdayî ye vedigere. Nêzîkî 23 $ ji bo pakêtek çar-paqij tê biha ye, ev tinnie ne tenê tama nostaljiyê ye, lê di heman demê de ji bo dildarên bîraya hunerî jî nirxek mezin e.

Ji ber vê yekê, heke hûn ji rojên kevn hez dikin ku bijartina bîrayê sadetir bûn û balê li ser kalîte û kevneşopî bû, divê Super by Golden West Brewing Co. li ser radara we be. Ji hunera Awistralyayê re qedehek rakin û ji vê lagera şîn a rastîn, ya ku ji 3.5-an 5 rojavabûnên WA-yê nirxek zexm bi dest xistiye, kêfê bistînin.

Definitions:

- Tinnie: Têgehek ku li Awustralya ji bo benek bîrayê tê bikar anîn.

- ABV: Alkol ji hêla Volume, pîvanek standard ku ji bo nîşankirina naveroka alkolê di vexwarinê de tê bikar anîn.