Di Parastina Telekomunîkasyonê de Rola Rastkirina Pir-Faktorî

Di Parastina Telekomunîkasyonê de Rola Nasnameya Pir-Faktorî Vekolîn

Pêşveçûna bilez a teknolojiyê û mezinbûna girêdayîbûna bi platformên dîjîtal ve xetera xetereyên sîberê di sektora têlefonê de bi rengek berbiçav zêde kiriye. Vê yekê ji bo parastina daneyên hesas û dabînkirina karûbarên bênavber pêdivî bi pejirandina tedbîrên ewlehiyê yên bihêz kir. Yek tedbîrek ewlehiyê ya ku di van salên dawî de girîng bi dest xistiye pejirandina pir-faktor e (MFA).

MFA pergalek ewlehiyê ye ku ji bo têketinek an danûstendinek din ji bo verastkirina nasnameya bikarhêner ji kategoriyên serbixwe yên pêbaweriyê bêtir ji yek awayê pejirandinê hewce dike. Ew du an bêtir pêbaweriyên serbixwe tevdigere: Tiştê ku bikarhêner dizane (şîfre), bikarhêner çi heye (nîşana ewlehiyê), û bikarhêner çi ye (verastkirina biyometrîkî). Armanca MFA ew e ku berevaniyek qat biafirîne û ji bo kesek nedestûr gihandina armancek wekî cîhek laşî, cîhaza hesabker, torê, an databasê dijwartir bike. Ger faktorek têkçûn an şikestî be, êrîşkar hîn jî bi kêmî ve astengiyek din heye ku berî ku bi serfirazî têkeve armancê.

Di çarçoweya têlefonê de, MFA di parastina daneyên hesas û parastina yekrêziya kanalên ragihandinê de rolek girîng dilîze. Ew qatek ewlehiyê ya zêde peyda dike ku ji êrîşkaran re bi giranî dijwartir dike ku bigihîjin cîhazên kesek an hesabên serhêl ji ber ku zanîna şîfreya mexdûr tenê ne bes e ku meriv kontrolê rastkirinê derbas bike.

Digel vê yekê, MFA dikare di kêmkirina xetera xetereyên cûrbecûr yên sîberê yên wekî phishing, endezyariya civakî, û êrîşên hov-hêza şîfreyê de jî bibe alîkar. MFA bi hewcedariya forma duyemîn a nasnameyê, îhtîmala serkeftina van êrîşan kêm dike. Tewra ku êrîşkar bikaribe şîfreya bikarhêner fêr bibe jî, bêyî faktora piştrastkirina zêde bêkêr e.

Pargîdaniyên têlefonê, ji ber jimarek mezin a daneyên hesas ên ku ew digirin, ji bo sûcdarên sîber hedefên sereke ne. Ji ber vê yekê, pêkanîna MFA dikare bi girîngî pozîsyona ewlehiya wan zêde bike. Ew dikare li hember gihîştina nedestûr a daneyên xerîdar biparêze, binesaziya krîtîk biparêze, û nepenîtiya kanalên ragihandinê biparêze.

Wekî din, MFA jî dikare beşdarî lihevhatina rêziknameyê bibe. Gelek rêzikname û standard, wekî Rêziknameya Parastina Daneyên Giştî (GDPR) û Standarda Ewlekariya Daneyên Pîşesaziya Karta Paymentê (PCI DSS), ji pargîdaniyan re hewce dike ku kontrolên gihîştina bihêz, tevî MFA, bicîh bikin. Bi pejirandina MFA, pargîdaniyên têlefonê ne tenê dikarin ewlehiya xwe zêde bikin, lê di heman demê de lihevhatina van rêziknameyan jî misoger bikin.

Lêbelê, dema ku MFA qatek ewlehiyê ya zêde peyda dike, ew ji bo hemî pirsgirêkên ewlehiya sîber ne guleyek zîv e. Pêdivî ye ku ew bibe beşek ji stratejiyek ewlehiyê ya berfireh a ku tevdîrên din ên wekî şîfrekirin, pratîkên kodkirina ewledar, kontrolên ewlehiyê yên birêkûpêk, û perwerdehiya hişmendiya bikarhêner vedihewîne.

Di encamê de, her ku metirsiyên sîber ber bi pêşve diçin û sofîstîketir dibin, rola erêkirina pir-faktorî di parastina têlefonê de nayê zêde kirin. Bi peydakirina qatek ewlehiyê ya zêde, MFA dikare xetera gihîştina nedestûr û binpêkirina daneyan bi girîngî kêm bike. Lêbelê, pêdivî ye ku ji bîr mekin ku MFA tenê yek perçeyek puzzle ye, û nêzîkbûnek tevnegir a ewlehiya sîber hewce ye ku bi bandor li hember gelek xetereyên sîber biparêze.