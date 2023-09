Rola Amplifiker û Mikseran Di Pêşxistina Tora Ragihandina Gerdûnî de

By

Lêgerîna Rola Girîng a Amplifiker û Mikseran di Pêşxistina Tora Ragihandina Gerdûnî de

Di perestgeha herdem pêşveçûyî ya torên ragihandinê yên gerdûnî de, girîngiya hin teknolojiyên sereke nayê zêdekirin. Di nav van de, amplifiker û mîkser di temînkirina herikîna bêkêmasî ya agahdariya li çaraliyê cîhanê de rolek bingehîn dileyzin. Van amûran, ku pir caran ji hêla laîk ve têne paşguh kirin, lehengên nenas ên cîhana meya nûjen, bi hev ve girêdayî ne.

Amplifiers, wekî ku ji navê xwe diyar dike, hêza sînyalê zêde dikin an zêde dikin. Ew di torên ragihandinê de neçar in, ku îşaret bi gelemperî pêdivî ye ku dûr û dirêj û bi navgînên cihêreng bigerin. Bê amplifikator, ev îşaret dê li ser dûrbûnê qels bibin û xera bibin, ku bibe sedema windabûna agahdariyê. Ev bi taybetî di torên ragihandinê yên bêtêlê de rast e, li wir pêdivî ye ku îşaret bi hewayê bigerin, bi gelemperî di şert û mercên dijwar û nediyar de.

Digel zêdekirina hêza sînyalê, amplifikator di domandina kalîteya sînyalê de jî rolek girîng dilîzin. Ev bi pêvajoyek ku wekî 'qezenc' tê zanîn tê bidestxistin, ku amplifikator hêza sînyalekê zêde dike bêyî ku forma wê ya orîjînal xera bike. Ev piştrast dike ku agahdariya ku ji hêla sînyalê ve hatî hilanîn sax bimîne û dikare li dawiya din bi rast were wergirtin.

Ji hêla din ve, mîkser cîhazên ku du an jî zêdetir nîşanan di yek derketinek de bihev dikin. Di çarçoweya torên ragihandinê de, mîkser têne bikar anîn da ku nîşanek daneyê bi îşaretek hilgir re modul bikin an 'tevlihev bikin'. Ev dihêle ku sînyala daneyê li ser dûr û dirêj bêyî windakirina agahdarî were şandin.

Mikser bi taybetî di teknolojiyên modulasyona frekansê (FM) û modulasyona amplitude (AM) de girîng in, ku bi berfirehî di weşana radyo û televîzyonê de têne bikar anîn. Bi modulkirina îşaretek daneyê li ser sînyalek hilgirê, mîkser dihêle ku sînyala daneyê bi frekansek bilindtir were veguheztin. Ev ne tenê rêjeya sînyalê zêde dike lê di heman demê de berxwedana wê ya li hember deng û destwerdanê jî baştir dike.

Digel vê yekê, mîkser di demodulasyonê de jî rolek sereke dilîzin, ku ev pêvajoya derxistina nîşana daneya orjînal ji sînyala hilgirê modulkirî ye. Ev ji bo pêbaweriya ku sînyala wergirtî bi rengek rast were deşîfrekirin û agahdariya ku ew hildigire were vegerandin pir girîng e.

Di eslê xwe de, amplifiker û mixer pişta torên ragihandinê yên gerdûnî ne. Ew piştrast dikin ku îşaret dikarin li ser dûr û dirêj bêyî windakirina hêz an agahdarî werin veguheztin. Ew di heman demê de modulasyon û demodulasyona nîşanan jî çalak dikin, ku ji bo weşan û wergirtina daneyan pir girîng e.

Her ku torên ragihandinê yên gerdûnî berbelavbûn û pêşkeftinê didomînin, rola amplifikator û mixeran hîn girîngtir dibe. Bi hatina 5G û teknolojiyên pêwendiya pêşkeftî yên din re, dê van cîhazan hewce bike ku frekansên bilindtir û hêjmarên mezin ên daneyê bi rê ve bibin. Ev ê di sêwirana amplifiker û mixer de, û hem jî di karîgerî û performansa wan de çêtirkirinan hewce bike.

Di encamê de, amplifiers û mixer ji bo xebata torên ragihandinê yên gerdûnî yekpare ne. Ew di veguheztin û wergirtina sînyalan de rolek girîng dilîzin, û girîngiya wan nayê zêde kirin. Gava ku em ji bo her tiştî, ji ragihandina kesane heya weşana gerdûnî, xwe bispêrin van toran, dê rola amplifikator û mixeran tenê mezin bibe.