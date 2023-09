Ji bo Têkiliyên Kesane Vibrasyonên iPhone-ya xwe xweş bikin

By

Ger hûn tercîh dikin ku iPhone-ya xwe di moda bêdeng an vibrasyonê de bihêlin lê dîsa jî dixwazin ku hûn bikaribin nivîsên hatine an bangên ji têkiliyên cûda cûda bikin, hûn dikarin şêwaza vibrasyonê ya wan xweş bikin. Bi guheztina şêwaza vibrasyonê, hûn dikarin hişyariyên hatinî bêyî ku xwe bispêrin dengên zengilê nîşan bidin.

Ji bo xweşkirina şêwaza vibrasyonê ji bo têkiliyek taybetî, van gavan bişopînin:

Serlêdana Têkilî li ser iPhone-ya xwe bidin destpêkirin an îkona têlefonê ya li qiraxa binê ekrana xweya sereke bikirtînin û biçin tabloya Têkilî. Li ser navê têkiliya ku hûn dixwazin biguhezînin bikirtînin û Biguherînin. Ya Ringtone an Text Tone hilbijêrin. Vibration bikirtînin. Li ser vê ekranê, hûn dikarin ji navnîşek vibrasyonên standard hilbijêrin, an jî hûn dikarin yek xwerû biafirînin.

Ger hûn hilbijêrin ku hûn nexşeyek vibrasyonê ya xwerû biafirînin, van gavên din bişopînin:

Tiliya xwe bikar bînin ku li ser ekrana iPhone-ê di rêza xweya xwestinê de bikirtînin da ku nimûneyek biafirînin. Dema ku hûn bi nimûneyê qediyan Stop bikirtînin. Ji bo ceribandina sêwirana xwe bikirtînin Play. Heke hûn dixwazin karê xwe ji nû ve bikin, Tomar hilbijêrin. Gava ku hûn ji lerizîna xweya xwerû razî bûn, bikirtînin Save. Navê modela vibrasyonê ya ku nû hatî afirandin binivîsin û dîsa bikirtînin Save. Ev ê vibrasyona xwerû li navnîşa vebijarkên we zêde bike. Ji bo jêbirina lerizînek xwerû ya tomarkirî jêbirin, li ser têketinê çepê bizivirînin û jêbirin bikirtînin.

Mîna zengilên ku nû hatine dakêşandin, her şêwaza vibrasyonê ya xwerû ya ku hûn diafirînin û hilanîn dikarin li her deverê ku taybetmendiya vibrasyonê tê sepandin were bikar anîn.

Xweserîkirina şêwazên vibrasyonê ji bo têkiliyên kesane dikare bibe rêgezek bikêr ji bo dîmenderkirina hişyariyên gihîştî bêyî ku ji hêla zengilên bilind ve bête aciz kirin. Ew dihêle hûn nas bikin ka kî hewl dide ku bigihîje we li gorî şêwaza vibrasyonê ya ku we ji wan re diyar kiriye.

Çavkanî:

Sernavê gotarê: "Çawa ji bo Têkilî Vibrasyonên Xweser ên iPhone-ê Saz dikin"

Çavkanî: Lifewire