Bi iPhone 15 Pro re Hêza Glassên Rastiya Zêdekirî vekin

Herî dawî iPhone 15 Pro kapasîteya USB-C destnîşan kir, ku pergalek rêveberiya kabloyê ya nûvekirî pêşkêşî dike. Ev ne tenê rêxistinek çêtir peyda dike lê di heman demê de piştgirîya derketina vîdyoya xwecihî jî peyda dike. Bi vê taybetmendiya nû, bikarhêner dikarin bi karanîna kabloyek yekane iPhone xwe bi dîmenderên derveyî ve girêdin. Bifikirin ku pêşandanên xweya Netflix-a bijare rasterast li ser TV-ya jûreya otêlê biweşînin - rehetî bêhempa ye. Lêbelê, lihevhatina USB-C di heman demê de kategoriyek aksesûwarek nû jî derxistiye holê ku fonksiyona iPhone-ya we pir zêde dike, nemaze dema ku hûn li rê ne.

Têkeve camên rastiya zêdekirî - bazarek ku bi lez mezin dibe ku rêzek camên bi ekranên projektorê yên çêkirî pêşkêşî dike. Van qedehên ku di navbera 300 û 500 dolaran de biha ne, ezmûnek dîtinê ya bêhempa pêşkêşî bikarhêneran dikin. Di vê kategoriyê de vebijarkek berbiçav Xreal Air e, ku dîmenderek 120Hz, 0.68-inch MicroOLED-ê ku bi neynikê ve li ser lenseyan tê pêşandan vedihewîne. Ev dihêle bikarhêner hem dîmen û hem jî cîhana rastîn bi hevdemî bibînin. Ji bo ku hûn hê bêtir xwe bişon û ji reşên rastîn kêfê bikin, hûn dikarin kulmek laşî li pêşiya van qedehan ve girêdin da ku ronahiya derve asteng bikin.

Qedehên Xreal Air çavkaniya hêza xwe tune. Di şûna wê de, ew ji cîhazên ku pê ve girêdayî ne, mîna gelek çavdêrên USB-C yên portable li sûkê, hêzê digirin. Bi kabloya USB-C ya ji USB-C ve, hûn dikarin bêhêvî qedehên Xreal Air bi iPhone 15 Pro-ya xwe ve girêdin, tavilê dîmendera xwe li ser dîmendera şûşeyan bişopînin. Dema ku mîhenga xwerû ekrana malê û sepanên têlefona we neynikê dike, sepanên weşana vîdyoyê yên ku vîdyoyê piştgirî dikin dema ku pêşandan an fîliman dileyizin vîdyoyek arasteya perestgehê ya balkêştir pêşkêş dikin.

Van camên rastiya zêdekirî ne tenê ji bo weşana vîdyoyê pêdivî ne. Ew lîstokê berbiçavtir dikin, nemaze dema ku bi kontrolkerê Backbone USB-C re têne hev kirin. Wekî din, ew dema ku bi klavyeyek Bluetooth-ê re têne hev kirin ezmûnek geroka webê ya minimalîst pêşkêş dikin. Digel vê yekê, bikarhêner dikarin lensên xwe yên bi reçeteyê bi têkelê ve têxin nav xwe an jî lensên xwerû ji HONSVR bi bihayek erzan ferman bikin.

Ji bo zêdekirina ezmûna Xreal Air, hûn dikarin aksesûara Xreal Beam hilbijêrin. Ev aksesûar dîmendera weya virtual li cîhê li gorî pozîsyona serê we digire, her nerehetiya potansiyel kêm dike. Xreal Beam di heman demê de ji bo peywirên rastiya zêdebûyî wekî bankek bataryayê ya paşverû jî dubare dike û dikare bi cûrbecûr cîhazan re têkildar be, di nav de konsolên lîstikê yên mîna Nintendo Switch û PlayStation 5, ku dîmenek virtual heya 300 înç peyda dike.

Her çend Vision Pro-ya dahatû ya Apple ezmûnek rastiya zêdekirî ya pêşkeftî pêşkêşî dike, lê lêçûna wê ya bilindtir û serbestberdana sala bê vebijarkên mîna Xreal Air ji bo pir bikarhêneran vebijarkek berbiçav dike. Van qedehên cûrbecûr taybetmendiyên rojane û faktorek şikilî, berbiçav a ku dikare bi hêsanî li her deverê were hilgirtin pêşkêşî dike.

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Ma ez dikarim qedehên Xreal Air bi cîhazên ji bilî iPhone 15 Pro ve girêbidim?

Erê, hûn dikarin qedehên Xreal Air bi cûrbecûr amûran ve girêdin, di nav de konsolên lîstikê yên mîna Nintendo Switch û PlayStation 5, ji bo dîmenderek virtual mezintir.

2. Ma lensên bi reçete ji bo camên Xreal Air peyda dibin?

Erê, qedehên Xreal Air bi têkiliyek tê ku destûrê dide bikarhêneran ku lensên xweyên dermankirinê lê zêde bikin. Wekî din, lensên xwerû dikarin ji HONSVR bi bihayek erzan werin ferman kirin.

3. Pêveka Xreal Beam çawa ezmûnê zêde dike?

Pêveka Xreal Beam dihêle bikarhêneran dîmendera xweya virtual li cîhê li gorî pozîsyona serê xwe rast bikin, her nerehetiyek potansiyel an nexweşiya tevgerê kêm bike. Di heman demê de ew ji bo peywirên rastiya zêdekirî wekî bankek bataryayê ya paşverû jî kar dike.

4. Ma Xreal Air li gorî Vision Pro-ya pêşerojê ya Apple vebijarkek lêçûnek e?

Erê, Xreal Air bi lêçûnek pir kêmtir ezmûnek rastiya zêdekirî ya wekhev pêşkêşî dike. Bi hebûna xweya tavilê û taybetmendiyên rojane, ew ji bo pir bikarhêneran bijarek berbiçav pêşkêşî dike.