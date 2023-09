By

Vekolîna Bandora Kioskên Xweserî li ser Gihîştina Înternetê ya Gerdûnî

Di salên dawî de, belavbûna kioskên xwe-xizmetê bandorek girîng li gihîştina înternetê ya gerdûnî kir. Van cîhazên serbixwe, ku ji bo peydakirina karûbar an agahdarî hatine çêkirin, di jiyana me ya rojane de berbelav bûne, ji kirîna bilêtê heya dravdana fatûreyê gelek karûbar pêşkêşî dikin. Lêbelê, potansiyela wan a herî veguherîner di şiyana wan a demokratîkkirina gihîştina înternetê de ye, nemaze li herêmên ku ew bi rengek din sînordar an tune ye.

Kîoskên xwe-xizmetê di pira dubendiya dîjîtal de bûne amûrek, têgehek ku behsa ferqa di navbera kesên ku xwedan komputer û înternetê de ne û yên ku tune ne. Banka Cîhanî texmîn dike ku hema hema nîvê nifûsa cîhanê bê gihîştina înternetê ya pêbawer, ku piraniya wan li welatên pêşkeftî dijîn. Hatina kioskên xwe-xizmetê di vî warî de lîstikek guhezbar e, ji bo vê pirsgirêka giran çareseriyek lêçûn pêşkêşî dike.

Ev kiosk, ku pir caran bi kapasîteyên Wi-Fi ve têne çêkirin, ji bo kesan platformek peyda dikin ku bi gelemperî belaş bigihîjin înternetê. Ev bi taybetî li deverên gundewarî û welatên pêşkeftî yên ku binesaziya înternetê kêm e an tune ye bandor bûye. Li van herêman, kiosk wekî xetên jiyanê yên dîjîtal dixebitin, ku niştecîh dihêlin ku bigihîjin agahdariya girîng, bi yên din re têkilî daynin û beşdarî aboriya dîjîtal bibin.

Feydeyên van kioskan ji bikarhênerên takekesî derbas dibin. Di heman demê de ew beşdarî pêşkeftina aborî ya herêmên ku jê re xizmetê dikin jî dikin. Bi gihîştina înternetê re, karsaziyên herêmî dikarin bikevin bazarên gerdûnî, bingeha xerîdarên xwe berfireh bikin û aboriyên herêmî xurt bikin. Wekî din, van kiosk xwendewariya dîjîtal, jêhatîbûnek krîtîk di serdema dîjîtal a îroyîn de, bi peydakirina platformek ji kesan re peyda dikin ku bi teknolojiya dîjîtal re têkilî daynin.

Lêbelê, bandora kioskên xwe-xizmetê li ser gihîştina înternetê ya gerdûnî ne bê pirsgirêk e. Yek ji astengên sereke lêçûna danîn û domandina van kioskan e, nemaze li deverên dûr an hejar. Wekî din, fikarên di derbarê xwendewariya dîjîtal de hene. Digel ku van kiosk dikarin gihîştina înternetê peyda bikin, dibe ku kes jêhatîbûna hewce nebin da ku bi bandor vê teknolojiyê bikar bînin.

Tevî van dijwariyan, potansiyela kioskên xwe-xizmetê di zêdekirina gihîştina înternetê ya gerdûnî de nayê kêm kirin. Hikûmet, rêxistinên ne-qezenc, û pargîdaniyên taybet li çaraliyê cîhanê vê potansiyelê nas dikin û di teknolojiya kioskê de veberhênanê dikin. Mînakî, Google's Project Loon û Facebook's Internet.org riyên nûjen ji bo karanîna kiosk û teknolojiyên din digerin da ku gihîştina înternetê li herêmên kêm xizmet zêde bikin.

Di encamê de, bandora kioskên xwe-xizmetê li ser gihîştina înternetê ya gerdûnî kûr e. Ew çareseriyek pratîkî ji dabeşbûna dîjîtal re pêşkêş dikin, gihandina înternetê ji kesên ku dê di serdema dîjîtal de li paş xwe bihêlin peyda dikin. Digel ku dijwarî dimînin, veberhênana domdar û nûbûn di vê teknolojiyê de pêşerojek sozdar ji bo gihîştina înternetê ya gerdûnî pêşniyar dike. Her ku em ber bi pêş ve diçin, girîng e ku em berdewam bikin ku teknolojiyê wekî kioskên xwe-xizmetê bi kar bînin da ku her kes, bêyî ku cîh û rewşa wan a sosyo-aborî be, bigihîje cîhana dîjîtal.