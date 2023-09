Gerdûn Bi rastî Piçûk e?

By

Lêkolînek nû ya ku li ser servera pêş-çapkirinê ya arXiv hatî weşandin, baweriya ku gerdûn ji ya ku em dikarin temaşe bikin pir mezintir e. Digel ku piraniya kozmologan îdia dikin ku gerdûna çavdêrî tenê perçeyek piçûk e ji afirînek pir mezin a ku nayê xeyal kirin, ev kaxez pêşniyar dike ku gerdûna çavdêrî bi piranî her tiştê ku heye ye.

Sedemek ku kozmolog bawer dikin ku gerdûn mezin e, belavkirina komikên galaksiyan e. Ger gerdûn ji tiştên ku em dibînin wêdetir dirêj nebûna, dê galaksiyan bê asimetrî ber bi herêma me ve bicivin. Lêbelê, rastiya ku galaksiyan li seranserê gerdûna xuyayî bi pîvanek wekhev kom dibin, nîşan dide ku gerdûna çavdêrî homojen û îzotropîk e.

Xaleke din a ku meriv li ber çavan bigire ev e ku fezadem zexm e. Ger ne wisa bûya, dê dîtina me ya li ser galaksiyên dûr bihata xerakirin. Lêbelê, li ser bingeha çavdêriyên me, zexmbûna fezadem tê vê wateyê ku gerdûn herî kêm 400 carî ji gerdûna çavdêrî mezintir e.

Yekrengiya hema hema bêkêmasî ya paşxaneya mîkropêla kozmîk (CMB) jî girîng e. Stêrnasan pêşniyar kirine ku enflasyona kozmîkî ya destpêkê, serdemek berfirehbûna mezin a piştî Big Bangê, dikare vê yekrengiyê hesab bike. Ger rast be, ew ê destnîşan bike ku gerdûn bi rêza 10^26 carî ji ya ku em dikarin lê temaşe bikin mezintir e.

Lêbelê, teoriya string dikeve wêneyê. Modelên teorîk ên di teoriya rêzan de ku bi gravîteya kuantûmê û faktorên din ên girîng re hevaheng in, bi gelemperî enflasyona kozmîkî ya pêşîn tev nagirin. Van modelan wekî ku di "swampland" teoriyên ku ne sozdar in de têne binav kirin.

Di vê lêkolîna nû de, nivîskar strukturên dimenên bilind ên di hundurê teoriya rêzê de wekî alternatîfek ji enflasyona destpêkê ya kozmîkî re vedikolin. Bi dîtina gerdûnên pîvaztir, ew pêşniyar dikin ku gerdûn tenê sed an hezar carî ji ya ku em dikarin temaşe bikin mezintir be.

Digel ku ev têgehek balkêş e, girîng e ku were zanîn ku ev hîn jî modelên teorîkî ne û lêkolînek din hewce ye ku were destnîşankirin ka ew bi rastî gerdûna me vedibêjin.

Çavkanî:

– https://arxiv.org/abs/1810.10542

- https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/how-big-is-the-universe