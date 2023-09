Lîstikên çêtirîn ên ji bo hevalan li ser PlayStation Plus Extra

Ma hûn li hin lîstikên kêf û înteraktîf digerin ku hûn bi yên din ên girîng re bilîzin? Bêtir nenêrin. Me navnîşek lîstikên çêtirîn ên ji bo zewacên li ser PlayStation Plus Extra berhev kiriye. Van lîstikan hem ji bo serpêhatiyên hev-op û hem jî ji bo yek-lîstikvan bêkêmasî ne, dihêlin hûn dema ku li vegotinên dilşewat vedigerin, puzzle çareser dikin, û di pêşbaziyên dostaniyê de pêşbaziyê dikin, wextê kalîteyê bi hev re kêf bikin.

Yekem di navnîşa me de "Thomas Bi tenê bû," lîstikek puzzle-yek-lîstikvan e ku dikare wekî cotek kêfê were girtin. Fêmkirina puzzles bi hev re ne tenê pir kêf e, lê ew di heman demê de karûbarê tîmê û pêwendiyê jî xurt dike. Zêdeyî, lîstik tenê di çend demjimêran de dikare were qedandin, ku ew ji bo şevek bêkêmasî di hundurê de bijarek bêkêmasî dike.

Dûv re "Erica" ​​ye, lîstikek FMV (vîdyoya tevgerê ya tevahî) ku ezmûnek thriller ya înteraktîf pêşkêşî dike. Lîstina wekî cotek dihêle hûn bi hev re hilbijartinan bikin û bibînin ka ew çawa bandorê li encama çîrokê dikin. Mîna ku hûn bi hev re li fîlimekê temaşe bikin, lê bi heyecana zêde ya ku hûn dikarin vegotinê çêbikin.

Ji bo dilşadên tirsnak, "Dead By Daylight" lîstikek piralî ye ku dikare wekî cotek were lîstin. Dûv re bi hev re maçek lîstin û wekî cotek çavên duyemîn tevbigerin. Ku hûn kujer bin an jî rizgar bin, hebûna hevalbendek li kêleka we qateyek heyecan û avantaja stratejîk zêde dike.

Heke hûn li pêşbaziyek heval digerin, "Hotshot Racing" bijarek hêja ye. Ev pêşbaziya arcade moda perçe-ekranê pêşkêşî dike, ku dihêle hûn li ser rêyên cihêreng li hember hev pêşbaz bibin. Ew rengîn, heyecan e û bê guman ruhê weya pêşbaziyê derdixe holê.

"Moving Out 2" lîstikek dîn e ku di dema barkirina xanî de pakkirin û vekirina pakkirinê ye. Ji bo lîstika hevkariyê hatî çêkirin, ev lîstik pêwendiyek bandor û xebata tîmê hewce dike. Gava ku hûn di nav kaosa gerandina mobîlyayan de bi hev re rêve dibin, ji hin demên dilşewat re amade bibin.

"Sackboy: A Big Adventure" lîstikek platformê ya 3D ya dilşewat e ku dema ku wekî cotek tê lîstin hîn çêtir e. Hin astan tenê dikarin di co-op-ê de bêne qedandin, ku balê dikişîne ser hewcedariya hevkarî û hevkariyê. Ev serpêhatiya dilşewat ji destpêkê heya dawiyê ezmûnek kêfxweş e.

Dawî lê ne kêmasî, "Trials Fusion" lîstikek yek-lîstikvan e ku ji bo dorpêdanê bêkêmasî ye. Li hember hev pêşbaziyê bikin da ku hûn wextê çêtirîn li ser rêyên dijwar bicîh bikin, an jî bi hev re bikenin dema ku hûn bi sedan têkçûn di astên herî dijwar de berhev dikin.

Van lîstikan hemî li ser PlayStation Plus Extra hene û ji bo zewacên zewacê gelek ezmûnan pêşkêş dikin. Çi hûn puzzle çareser dikin, bijartinan dikin, li hember hev pêşbaz dikin, an jî bi hev re dixebitin, ev lîstik bi demjimêrên şahî û fersendên girêdanê peyda dikin.

Çavkanî:

- Gotara çavkanî: [Navê gotara çavkaniyê]