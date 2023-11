Laptopek nû ya Lenovo ji bo xwendekar û pisporan bêkêmasî ye

By

Lenovo laptopek balkêş derxistiye ku hem ji bo xebata nivîsgehê hem jî ji bo çalakiyên polê hatî sêwirandin. Bi bihayê wê tenê 629 $, ev laptop nirxek bêhempa pêşkêşî dike, ji ber ku bihayê wê yê birêkûpêk 2,688 $ ye. Bi zêdetirî 2,000 $ di teserifkirinê de, ew firsendek e ku divê neyê winda kirin.

Vê laptopê pêvajoyek hêzdar a AMD Ryzen 5 Pro 5670U vedigire, ji bo hemî karên we performansa xweş û bikêr peyda dike. Digel 16 GB RAM û 512 GB SSD, hûn ê cîhek pir hebin ku hûn pelên xwe hilînin û bi hêsanî pir kar bikin. Grafikên yekbûyî yên AMD Radeon dibe ku ji bo dildarên lîstikê ne maqûl bin, lê ew ji bo mebestên kar û şahiyê dîmenên hêja peyda dike.

Yek taybetmendiyek berbiçav a vê laptopê dîmendera wê ya 14-inç, 1080p e. Hûn ê xwedan ekranek berfire bin ku destûrê dide xebata rehet, guheztin û geroka malperê. Çi hûn pêşkêşiyan diafirînin, belgeyan biguherînin, an jî vîdyoyan temaşe dikin, ev laptop ezmûnek berbiçav a dîtbarî peyda dike.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Ma ev laptop dikare karên daxwazkar bike?

A: Bêguman! Bi pêvajoya xwe ya AMD Ryzen û RAM-a têr, ev laptop dikare bi hêsanî karên daxwazkar bi rê ve bibe.

Pirs: Ma ev laptop ji bo lîstikê maqûl e?

A: Her çend dibe ku ji ber grafikên xwe yên yekbûyî ne ji bo lîstikê bijareya çêtirîn be, ew hîn jî dikare lîstikên sivik birêve bibe û ezmûnek lîstikek maqûl peyda bike.

Pirs: Ma kapasîteya hilanînê tê nûvekirin?

A: Erê, ger hewce be, 512 GB SSD dikare were nûve kirin an berfireh kirin.

Pirs: Ma laptop bi nermalava pêş-sazkirî re tê?

A: Laptop bi Windows 10 û nermalava bingehîn a wekî Microsoft Office ve tê, ezmûnek bêkêmasî ya hêsan peyda dike.

Bi kurtahî, Lenovo laptopek çêkiriye ku ji xwendekar û pisporan re performans û nirxek bêhempa pêşkêşî dike. Bi pêvajoya xweya hêzdar, RAM-a têr, û dîmendera bi heybet, ew ji bo peywirên hilberîneriyê û xerckirina multimedia-yê xweş e. Bi bihayê erzan 629 $, ew peymanek fantastîk e ku divê neyê paşguh kirin.