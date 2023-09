Destûrnameya Armored Core VI Pîlotê pêşdibistanê bidin û 25% hilînin

Ger hûn heyranê FromSoftware's Armored Core VI ne û dixwazin ezmûna lîstika xwe zêde bikin, hûn ê kêfxweş bibin ku hûn zanibin ku rêberê lîstika fermî, bi sernavê Pîlot's Manual, naha ji bo pêşdibistanê li Amazon-ê heye. Ji hêla Future Press ve hatî afirandin, heman tîmê li pişt rêberên stratejiya Elden Ring-ê ya pir pejirandî ye, ev çapa berhevokê ya 432-rûpelî tê destnîşan kirin ku di 30-ê Mijdara vê salê de were berdan.

Heya nuha, Manual Pîlot li firotanê ye, bi bihayê pêşdibistanê 33.58 $, ku ji 25 $ nirxa wê ya normal 44.99% dakêşiyek e. Ev rênîşander ji bo ku hem pîlotên nûjen û hem jî lîstikvanên bi tecrube peyda bike, ji wan re agahdarî û stratejiyên hêja peyda dike. Ew aliyên cihêreng ên lîstikê vedihewîne, di nav de perwerdehiya şer, civîn, rêveçûna ji bo her mîsyonê, û serişteyên pispor ên li ser meriv çawa nêzîkatiya dijminan dike.

Yek ji xalên girîng ên Destûra Pîlotê rêbernameya 50-rûpelî ya S Rank e, ku nexşeyên rêwîtiyê û pêşniyarên meclîsê yên bêhempa vedihewîne. Armanca vê naveroka bonus ew e ku ji lîstikvanan re bibe alîkar ku di lîstikê de pileya herî bilind a gengaz bi dest bixin, ezmûna lîstika xwe zêde bikin.

Di nirxandina xwe ya Armored Core VI de, me jimareyek 8/10 da, û destnîşan kir ku ew mekanîka bingehîn a celebê çalakiya mekanîkî diparêze lê nûvekirin û nûvekirinên cihêreng destnîşan dike. Me ew wekî vegerek bi xêr hatî rêzefîlmek mecha klasîk binav kir. Bi Destûra Pîlotê re, lîstikvan dikarin hîn kûrtir di nav tevliheviyên lîstikê de bigerin û stratejiyên nû kifş bikin da ku dijwariyan derbas bikin.

Heke hûn dixwazin berhevoka rêberê lîstika xwe berfireh bikin, hûn dikarin li ser rêberên stratejiya The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ji bihayên daxistî jî sûd werbigirin. Hem Çapa Standard û hem jî Berhevkar niha bi bihayên kêmkirî peyda dibin. Bi berçavgirtina mezinahiya lîstikê, hebûna rêberek dikare lîstik û lêgerîna we pir zêde bike.

Derfeta xwe ji dest nedin ku hûn Manualê Armored Core VI Pîlotê bi bihayek daxistî pêşdiyar bikin. Ew ji bo her temaşekerek lîstikê hevalek bingehîn e, ku têgihiştinên hêja, stratejî û naveroka bonus pêşkêşî dike. Zehmetiyên xwe baştir bikin û pê ewle bibin ku hûn herî zêde ezmûna Armored Core VI-ya xwe bikar bînin.

