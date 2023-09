Berria Mako destnîşan dike: Bisiklêta Çiyayê XC/Downcountry Versatile

By

Berria, marqeya spanî, di van demên dawî de pêşkêşiya xweya paşîn a çiya, Mako, eşkere kir. Ev platforma XC/maratonê û dakêşanê şokek hundurîn vedihewîne ku li hundurê lûleya kursiyê verastal e, ku ji hêla girêdanek kevirê qismî-veşartî ve tê rêve kirin. Ev bijartina sêwiranê mîna ya ku li ser modelên vê dawiyê yên Bold û Scott tê dîtin e. Mako di heman demê de li şûna stûnek paşîn, seatek nermik jî vedigire, rêwîtiya 113 mm peyda dike.

Li gorî Berria, biryara veşartina şokê di hundurê çarçovê de ji hêla gelek faktoran ve hate motîve kirin. Ew îdia dikin ku entegrasyon parastina şokê li hember herl û tozê zêde dike û belavkirina girseyî baştir dike, di encamê de beşek navendî ya bîsîkletê siviktir dibe. Ev, di encamê de, beşdarî zêdebûna aramiyê, nemaze di leza bilind de dibe. Wekî din, çarçove dihêle ku du şûşeyên di hundurê sêgoşeya sereke de cih bigirin.

Mako di du guhertoyan de peyda dibe: yek ji bo XC/XCO û yek jî ji bo jêrzemînê. Her du guherto heman çarçoveyê parve dikin, digel ku modela XCO pesnê xwe bi 110mm çîpek rêwîtiyê, 760mm destan, rimên bi firehiya hundurê 25 an 28mm, û 2.25″ tirênê vedigire. Ji hêla din ve, guhertoya dakêşanê bi stûnek 125 mm dakêşanê, 120 an 130 mm çîpên rêwîtiyê, frenên 4-piston, barsên 780 mm, rimên 30 mm, û tîrêjên 2.35 ″ ve tê.

Berria ji bo pir modelan fîbera xweya HM2X bikar tîne, ku di encamê de giraniya çarçovê ya 2,175 g (1,795 g bê hardware) pêk tê. Lêbelê, Mako BR-ya jorîn (tenê modelên XCO) fîbera xweya karbonê ya pêşkeftî UHM3X bikar tîne, ku xwedan giraniya îdîaya 1,875 g (1,495 g bê hardware) ye. Di çarçovê de daliqeyek UDH, peydakirina pergala sekinandina elektronîkî ya Live Valve ya FOX, û serêşokek yekgirtî bi rêvekirina kabloya hundurîn a tevahî vedihewîne.

Di warê geometrî de, Mako li gorî pêşiyên xwe pîvanên nûjenkirî destnîşan dike. Dirêjahiya zincîrê 5 mm daket 430 mm, dema ku goşeya serê 1.7° sivik bûye. Gihîştin jî zêde bûye, di encamê de 18 mm dirêjahiya tekeran tevî navenda paşiya kurttir. Goşeya serê di nav mezinahiyên çarçove yên cihêreng de diguhere, bi mezinahiyên piçûktir goşengên sivik vedigirin. Guhertoya DC ya bi çeqilmast dirêjtir xwe dide goşeyên serê siviktir, bilindahiya stûyê zêde, gihîştina kêm, û çerxa dirêjtir.

Bala Berria li ser hûragahiyan li hêmanên kokpîtê jî dirêj dibe. Modelên bilind-end barek û stûnek yek-parçe vedigirin, bi dirêjahiya stûnên cûda û li gorî şêwaza siwarbûnê bilind dibin. Avahiyên XC stûnek bi bilindbûnek 0mm û dirêjahiya stûnê bi bandor 60mm, 75mm, an 95mm bikar tînin, dema ku guhertoyên DC bi dirêjiyên stûnê 50mm an 75mm, 20mm bilindbûn, û 780mm fireh têne.

Mako niha ji bo kirînê heye, û bêtir agahdarî dikarin li ser malpera Berria-yê bibînin.

Çavkanî:

– Berria Bikes (berriabikes.com)