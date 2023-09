By

Civata Astimê ya Îrlandayê pêncî saliya xwe bi organîzekirina "Take a Breath Challenge" pîroz dike, bûyerek ku armanc dike ku drav ji bo xebata xwe ya hêja berhev bike. Eilís Ní Chaithnía, nûnerê Civata Asthmayê, beşdarî Alan Morrissey bû ku roja Îniyê li ser bûyerê nîqaş bike û her kes teşwîq bike ku beşdar bibin.

Pêşbazî, ku tê plansaz kirin ku di dawiya Îlonê de pêk were, kes û koman vedixwîne ku bimeşin. Beşdar dê werin ba hev da ku meşîn temam bikin û di heman demê de fonên girîng ji bo Civaka Astimê jî berhev bikin. Bûyer soz dide ku ji bo kesên beşdar bibe ezmûnek bîranîn û bikêrhatî.

Di dema hevpeyivînê de, Ní Chaithnía li ser xebata Civata Astimê û karûbarên ku ew pêşkêşî kesên ku bi astimê bandor bûne pêşkêşî kir. Wê tekezî li ser giringiya piştgirîkirina doza wan kir, bi taybetî ji ber ronahiya salvegera girîng a rêxistinê. Bi beşdarbûna di "Take a Breath Challenge", mirov dikare di jiyana kesên ku li Îrlandayê bi astimê dijîn de cûdahiyek berbiçav çêbike.

Tê payîn ku "Take A Breath Challenge" ji 29'ê Îlonê heta 1'ê Cotmehê pêk were. Heke hûn dixwazin beşdarî vê bûyerê bibin an jî li ser Civaka Asthmayê bêtir fêr bibin, hûn dikarin biçin rûpela wan a Facebookê li ser www.facebook.com/astmasociety.

Bi beşdarbûna di "Take a Breath Challenge" de, hûn dikarin beşdarî xebata veguherîner a Civaka Astimê ya li Irelandrlandayê bibin û bibin alîkar ku bandorek erênî li jiyana mirovên bi astimê re bikin. Tevlî pêşbirkê bibin, bimeşin û piştgirî bidin vê doza hêja.

Çavkanî:

- Civaka Astimê ya Îrlandayê