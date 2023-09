TAG Heuer û Porsche 60-emîn Salvegera Bi New Carrera Chronosprint x Porsche Watches pîroz dikin

TAG Heuer û Porsche bi destpêkirina du demjimêrên nû yên nû re hevkarîya xwe didomînin ji bo bîranîna 60-emîn salvegera hem Carrera û hem jî Porsche 911. Ev hevkarî di sala 2021-an de bi berdana du modelên çapa sînorkirî dest pê kir, û sala borî, wan Ji bo rêzgirtina 50-emîn salvegera Porsche 911 RS 2.7-a sembolîk, çapek din a tixûbdar destnîşan kir. Naha, ji bo pîrozkirina mîrateya domdar a van her du marqeyên efsanewî, TAG Heuer û Porsche TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche pêşkêş dikin.

Di sala 1963-an de, hem TAG Heuer û hem jî Porsche du pêşniyarên xwe yên herî girîng dest pê kirin: kronografiya Carrera û otomobîla werzîşê Porsche 911 (bi eslê xwe wekî 901 tê zanîn). Van modelan di şeş deh salên borî de statûya xwe wekî îkonan parastiye, ku di nav nifşan de sêwirana hêja û bêdemiyê sembolîze dike. Ji bo pîrozkirina vê serkeftinê, TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ya nû hate afirandin.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche di du guhertoyan de heye. Yek xwedan qelekek zêrê gula bi qehweyek çermê golikê qehweyî ye, lê ya din qalikek pola zengarnegir bi çîçek çermê golikê reş nîşan dide. Saet hem ji demjimêr û hem jî ji gerîdeyê hêmanên sêwiranê yên bêkêmasî tevdigere, û di encamê de estetîkek berbiçav a dîtbarî peyda dike. Lêbelê, balkêşiya rastîn di hundurê demjimêrê bixwe de ye.

Bi berdana TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, marqe tevgerek bi tevahî nû ku wekî TH20-08 tê zanîn destnîşan dike. Ev tevger ji nû ve şîrovekirina qalibê hundurîn TH20 e, ku destpêka vê salê li Watches & Wonders hate eşkere kirin. TH20-08 xwedan taybetmendiyek bêhempa ye ku ji leza Porsche 901 a orîjînal îlhama xwe digire, ku dikare di 0 çirkeyan de ji 100-9.1 km/h biçe. Destê navendî ya TH20-08 bi lez zûtir dibe, dûv re hêdî hêdî li ser 60 çirkeyan hêdî dibe berî ku zû ji nû ve dest pê bike, performansa gerîdeya werzîşê ya îkonîk nîşan dide.

Tîpa TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche hurmetê dide mîrateya 911 ya orîjînal, ku li ser flange xêzên sor vedihewîne ku serkeftina otomobîlê ya 0-100 km/h tenê di 9.1 çirkeyan de nîşan dide. Ev hûrgulî pêwendiya giştî ya di navbera demjimêr û mîrateya otomatê de ku ew temsîl dike zêde dike.

Frédéric Arnault, CEO ya TAG Heuer, ramanên xwe yên li ser hevkariyê anî ziman, û got, "Ev demjimêr bi rengek bêkêmasî cewhera gerdûna motorsporê vedihewîne, ku di hevkariya me ya bi Porsche re nirxek hevpar e. Me mîrateya 911 û TAG Heuer Carrera bêkêmasî li hev kiriye, teknolojiya pêşkeftî û sêwirana bêhempa bi kar tîne. Ew şahidiyek e ji bo nirxên me yên hevbeş ên rastbûn, nûbûn, û nirxek kûr a ji bo dîroka me ya têkildar."

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche ji bo kirînê di 8-ê Îlonê de tête peyda kirin. Guhertoya zêrê gula wê bi 23,550 dolar be, dema ku guhertoya pola zengarnegir dê bi 9,200 dolarî were firotin. Ji bo bêtir agahdarî û kirînê, biçin malpera TAG Heuer.

