Çîroka Kevin a Springtails: Yekem Heywanên ku Proteînên Antîfrezê Pêşdixin

Di cîhana kevnar de, zêdetirî 400 mîlyon sal berê, Erd bi rengek berbiçav cûda bû. Derya ji jiyanê dibariya, dema ku li bejahiyê bû, tiştek nedihejiya. Ev dawiya serdema Ordovicium bû ku cîhan germ û şil bû. Lêbelê, piştî demek kin, girseyên bejahî dest bi cemidandinê kirin, û qeşayek dest pê kir belav bû, avên yekcar germ sar û bêmivan kirin. Vê yekê di dîrokê de duyemîn wendabûna girseyî ya herî xirab bû, ku nîvê jiyanê ji holê rakir.

Balkêş e, mexlûqek piçûk a bi navê biharê yek ji çend cureyên ku sax mabû. Springtails heywanên mîna kêzikan in ku ji bo şerkirina sermayê stratejiyek bêhempa pêş xistine. Hucreyên wan dest bi hilberîna proteînên ku wan ji cemidandinê diparêzin, kirin. Lêkolîna vê dawîyê ya ji Zanîngeha Aarhus û Zanîngeha Queen's a Kanadayê destnîşan kir ku biharê dibe ku yekem heywana ku proteînên antîfrezê pêşdixe, ji ya ku berê dihat texmîn kirin pir zûtir pêşve çû.

Biharên piçûk piçûk in, bi cureyên herî mezin ên ku dirêjahiya wan tenê şeş ​​mîlîmetre ye. Dûvekî wan ê bi zelalî çeqkirî, an jî furcula heye, ku ew dikarin berdin da ku ji bo parastinê bikevin hewayê. Digel ku ew dişibin kêzikan, ew bi rastî şaxek xwe li ser dara evolusyonê heye. Zêdetirî 9,000 cureyên cûda yên biharê hene, û ew hema hema li her deverê têne dîtin, tevî baxçeyan, di tebeqeyên jorîn ên axê de an jî pelên ketî de dijîn.

Martin Holmstrup, profesorê zanîngeha Aarhus, di laboratûara xwe de li ser biharan dixwîne. Dema ku wan di sêlên Petri de digire, ew tevgera wan temaşe dike û ceribandinan dike da ku adaptasyonên wan ên bêhempa fam bike. Nimûneyên van biharan ji hevkarên xwe yên li Kanada re hatin şandin, yên ku ceribandinên molekularî kirin da ku diyar bikin ka kengê heywanan yekem car proteînên antîfrezê pêş xistine.

Bi riya rêzkirin û hesabên ADNyê, lêkolîneran dît ku biharan di serdema Ordovician de, pir berî heywanên din, proteînên antîfrezê pêşve xistin. Ev vedîtin ronahiyê dide pêşkeftina destpêkê ya mekanîzmayên antîfrezê di cîhana heywanan de. Heta mimkun e ku nebat û mîkroorganîzmayên berê jî mekanîzmayên bi vî rengî pêş bixin.

Biharê ne zehmet e ku bibînin; ew dikarin di baxçê we de werin kifş kirin. Bi girtina destek ax an pelikan û bi kar anîna sindoqek bi çira û tepsiyek verastkirî, hûn dikarin van afirîdên balkêş û kevnar derxînin holê. Fêmkirina adaptasyonên bêhempa yên biharê ne tenê bi serê xwe balkêş e lê di heman demê de beşdarî zanîna me ya dîroka jiyana li ser Erdê jî dibe.

