Dibe ku Çalên Reş ên Herî Nêzîkî Dinyayê Di Koma Stêrkên Hyades de hebin

Lêkolînek vê dawîyê ku di kovara Monthly Notices of the Royal Astronomical Society de hatî weşandin destnîşan dike ku dibe ku di koma Hyades de çend qulên reş hebin, ku ew dike ku herî nêziktirîn çalên reş ên ku heya niha hatine dîtin. Lêkolîn ji aliyê tîmeke zanyaran bi serokatiya Stefano Torniamenti ji Zanîngeha Padovayê, bi hevkariya Mark Gieles, profesorê Enstîtuya Zanistên Kozmosê ya Zanîngeha Barcelonayê, hat kirin.

Çalên reş ji mêj ve di warê stêrnasiyê de bûne mijara balkêş û sir. Tespîtkirina pêlên gravîtasyonê di sala 2015an de hişt ku lêkolîner çavdêrî û lêkolîna lihevhatina çalên reş ên bi girseya kêm bikin. Ji bo lêkolîna hebûna kunên reş ên di koma Hyades de, tîmê simulasyon bikar anîn da ku tevger û pêşkeftina hemî stêrkên di komê de bişopîne. Ev simulasyon bi çavdêriyên ku ji aliyê peyka Gaia ya Ajansa Fezayê ya Ewropayê ve hatine kirin re hatin berawirdkirin.

Encamên lêkolînê destnîşan dikin ku niha di koma Hyades de du an sê çalên reş hene, an jî di nav 150 mîlyon salên dawî de hatine derxistin. Simûlasyon jî destnîşan dikin ku ev kunên reş hîn jî di nav komê de ne an jî li nêzî wê ne, ku ew dikin kunên reş ên herî nêzê Cîhanê. Ev vedîtin girîng e ji ber ku ew ronahiyê dide bandora kunên reş li ser pêşkeftina komikên stêrkan û li ser belavkirina kunên reş di galaksiyê de têgihiştinan peyda dike.

Lêkolîn bi çavdêriyên hûrgulî yên stêrkên komê yên vekirî yên ku ji hêla teleskopa fezayê Gaia ve hatine çêkirin, pêk hat. Ku em bikaribin li ser cih û leza stêrkên kesane yên di komikên vekirî de lêkolîn bikin, pir beşdarî têgihîştina me ya van tiştên ezmanî kiriye. Vedîtin ne tenê beşdarî zanîna me ya li ser çalên reş dibin, lê di heman demê de dibe alîkar ku têkiliya tevlihev a di navbera komikên stêrkan û çavkaniyên pêlên gravîtasyonê de jî were eşkere kirin.

- Torniamenti, S., et al. (2023). Çalên reş ên stêrkî yên di koma stêrkên Hyades de? Agahiyên mehane yên Civata Astronomîkî ya Qraliyetê.

- Ji hêla Zanîngeha Barcelona ve hatî peyda kirin