Lîstikvanên Starfield Zehmetiyên xwe yên Afirîner bi Ji nû ve Afirandina Rûyên Navdar nîşan didin

Lîstikvanên Starfield îsbat kirine ku komek jêhatî û afirîner in, bi karanîna afirînerê karakterê bihêz ê lîstikê re jêhatîyên xwe destnîşan dikin da ku cûrbecûr rûyên navdar ji nû ve biafirînin. Ji lîstikvanên îkonîk bigire heya karakterên xeyalî yên hezkirî, civat li ser medyaya civakî afirînên xwe yên balkêş parve dike.

Bikarhênerek Reddit, strider390, dîmenek karakterê xwe yê dişibihe Willem Dafoe, bi sernavê, "Hûn dizanin, ez bixwe tiştek pîşesaziyek im," li ser memeya navdar Spider-Man şand. Lîstikvanek din, SoullessVoid, biryar da ku David Bowie-yê efsanewî wekî kesayeta xwe ya Starman ji nû ve biafirîne. CheesyWales heta ku Todd Howard, serokê pêşkeftinê yê Bethesda, stûdyoya li pişt Starfield ava kir, çû.

Ji fîlim û pêşandanên TV-yê îlhamê digirin, lîstikvan karakterên mîna Mike Ehrmantraut ji Breaking Bad and Better Call Saul, Tony Soprano ji The Sopranos, û Shrek û Lord Farquaad ji franchise Shrek ji nû ve afirandiye. Van vegotinên dilşewat û pir caran tirsnak baldariya lîstikvan li ser hûrgulî û afirîneriyê nîşan dide.

Ne tenê lîstikvanan rûyên navdar ji nû ve afirandiye, lê di heman demê de wan di vejandina keştiyên fezayê yên îkonîk ên ji franşîzên populer ên wekî Star Wars û Star Trek jî bi karanîna afirînerê keştiya Starfield ve mijûl kirine. Lîstik di heman demê de hin hêkên Paskalyayê yên çêkirî jî vedihewîne, ku yek ji wan vegotina herî navdar a Starfield vedibêje.

Starfield jixwe di pîşesaziya lîstikê de pêlan çêdike, berî destpêkirina wê ya fermî jî di lîsteyên firotanê de serî hildaye. Serokê Xbox Phil Spencer eşkere kir ku di roja serbestberdana wê ya 6-ê Îlonê de zêdetirî mîlyonek lîstikvan bi rengek çalak beşdarî lîstikê bûne.

Gava ku lîstikvan lêgerîna gerdûna berfireh a Starfield berdewam dikin, bê guman çîrok û afirandinên balkêştir derdikevin holê. Bi lêgerînên xwe yên berfireh ên rola lîstin û pergala şer a dilxweş, Starfield lîstikvan dîl girtiye û îsbat kir ku berxwedan dijwar e.

