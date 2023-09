Amûra Nû ji bo Pixel Watch: Banda Lite Fit Spigen

Spigen, hilberînerek navdar a dozên têlefonê, rêza hilbera xwe berfireh kir da ku aksesûarên ji bo Watcha Google Pixel-a dahatûyê vehewîne. Pêşkêşiya wan a herî dawî band Lite Fit e, ku ji qumaşê naylon hatî çêkirin. Ev band ji bo nerm, sivik, û nefes tê dîzaynkirin, ku rehetiya domdar ji xwe re misoger dike.

Banda Lite Fit bi kulmek alloya zinc û girêdanek pola zengarnegir tê. Tê gotin ku pêvek bi qalikê Google Pixel Watch re bêkêmasî tevdigere, û dîmenek jêhatî û yekgirtî dide wê. Heya nuha, tenê guhertoya rengê reş ji bo kirînê heye, lê Spigen pêşniyar dike ku vebijarkên zîv û zêr dikarin di pêşerojê de bêne pêşkêş kirin.

Yek ji xalên firotanê yên sereke yên band Lite Fit lihevhatina wê bi her demjimêrên di Rêzeya Pixel Watch de ye. Spigen balê dikişîne ser "sêwirana klîpa rakirina hêsan" ya ku dihêle ku band li ser her destikê biqelişe. Wekî din, pargîdanî komê wekî "hêsan û bêdem" binav dike ku her şêwaz an xuyangê temam bike.

Banda Lite Fit bi taybetî hatî çêkirin ku ji bo pêşerojiya Google Pixel Watch (2022) bicîh bibe. Lêbelê, tê pêşbînîkirin ku bendên heyî yên ku ji bo modelên berê hatine çêkirin jî dê bi Pixel Watch 2 re hevaheng bin.

Bandora Spigen Lite Fit dema ku rasterast ji pargîdanî tê kirîn bi 24.99 $ tê biha ye. Lêbelê, xerîdar dikarin wê bi $10 erzantir li ser Amazon-ê bibînin, û dibe ku ew ji bo şandina tavilê li hin deveran peyda bibe. Hêjayî gotinê ye ku strûka herî erzan a Google ji bo Pixel Watch ji 49.99 $ dest pê dike.

Gava ku em bi dilgermî li benda destpêkirina Pixel Watch in, aksesûarên mîna koma Lite Fit ji Spigen nihêrînek li ser potansiyela xweşik û xwerû ya amûra cilê dide.

Çavkanî:

- Çavkaniya wêneyê: Spigen

– Spigen.com

- Amazon.com [Ji bo çavkaniyan URL tune.]