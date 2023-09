Sony ji bo PS6, PS7, PS8, PS9, û PS10 Nîşanên Bazirganî tomar dike

By

Sony ji bo navên PlayStation 6 heta 10 li Japonya markayên tîcarî tomar kir, ku plansaziyên wan ên demdirêj ên ji bo konsolên pêşerojê destnîşan dike. Ev tevger piştrast dike ku kesek din nikare van navan bikar bîne. Digel ku ev nayê vê wateyê ku PlayStation 6 nêzik e, ji ber ku Sony bi gelemperî navên konsolê bi salan berî serbestberdana wan tomar dike, ew di derheqê niyetên wan ên pêşerojê de têgihiştinê peyda dike.

Li ser bingeha şêwazên serbestberdana berê, bi texmîna navberek heft-salî di navbera nifşên konsolê de, PlayStation 6 dibe ku di sala 2027-an de were berdan. Microsoft di doza dadgeha FC ya vê dawiyê de serbestberdana 2028-an ji bo PlayStation 6-ê pêşbînî kir. Di heman demê de îhtîmal e ku nifşên konsolê yên pêşeroj ji bo serbestberdanê demek dirêjtir bigirin, li gorî pirsgirêkên zincîra peydakirinê ku di destpêka nifşa heyî de hatine ceribandin. Ev ê bi tarîxa destpêkirina 2028-an re hevaheng be.

Li pêş çavê xwe bêtir, PlayStation 7 dibe ku di sala 2035-an de, PlayStation 8 di 2042-an de, PlayStation 9 di 2049-an de, û PlayStation 10 di 2056-an de were berdan. Lêbelê, girîng e ku meriv bala xwe bide ku konsolên kevneşopî, laşî dibe ku bi vî rengî nebin. cî. Pîşesaziya lîstikê îhtîmal e ku ber bi platformên streaming an teknolojiyên pêşkeftîtir ve biçe, wek mînak rastiya virtual an rastiya zêdekirî.

Dema ku perestgeha teknolojiya pêşerojê nediyar dimîne, tiştek ku dibe ku berdewam bike serbestberdana lîstikên ku dibe ku di destpêkirinê de xeletî an pirsgirêkên wan hebin. Wekî din, pêşbaziya konsolê ya di navbera PlayStation û Xbox de dê belkî berdewam bike, digel ku temaşevan bi dilxwazî ​​​​piştgiriya marqeya xweya bijare dikin.

Çavkanî: Gotar çavkaniyek taybetî ji bo agahdariyê nade.