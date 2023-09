Komên Konsolê yên PlayStation 5 Li Dewletên Yekbûyî Bihayek $50 Distînin

Sony ragihand ku bihayê pakêtên konsolê PlayStation 50 li Dewletên Yekbûyî 5 dolar kêm kiriye. The Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 bundle ji 539.99 $ daket 489.99 $, digel vê pêşniyarê heya 30-ê Îlonê li serhêl li PlayStation Direct heye. Wekî din, firotgehên mîna Best Buy û Walmart jî heman pakêtê bi $489 pêşkêş dikin. Berhevoka Final Fantasy 16 û pakêta Horizon Forbidden West di heman demê de 50 $ dakêşînek wergirtiye, ku li Walmart û Best Buy heye.

Ji bo kesên eleqedar, GameStop dema ku heya 50-an li firotgehê bikirin, heya 5-an li ser PS9.29.23-ên bijartî 5 $ daxistinek pêşkêşî dike. Hêjayî gotinê ye ku dakêşeyên PS75-ê yên li Dewletên Yekbûyî li gorî Ewrûpayê, ku Sony di van demên dawî de di çend mehan de du promosyonên bihayan pêk aniye, kêmtir êrîşkar in. Van promosyonan kêmkirina 100 £ / 5 € li ser lêçûna modela standard PSXNUMX vedihewîne.

Hefteya borî, Sony bihayên aboneyên PlayStation Plus ji sedî 35 zêde kir. Vê zêdebûna bihayê bandor li plansaziyên abonetiya 12-mehî kir ji bo rêzikên Essential, Extra, û Premium yên karûbar, digel ku bihayên bi 20-$40 $ / £ 10-£ 20 / € 12- € 32 li gorî plansaziya endametiya bijartî zêde dibin.

Pêdivî ye ku were gotin ku belavokek pêbawer hin lîstikên ku dê vê mehê li Kataloga Lîstikên PlayStation Plus werin zêdekirin eşkere kir.

Çavkanî:

- PlayStation 5: Komên konsolê PlayStation 5 li Dewletên Yekbûyî bi $50 kêm bûne.

- Sony Interactive Entertainment: Pargîdaniya ku ji marqeya PlayStation berpirsiyar e.

- Call of Duty: Modern Warfare: Lîstikek vîdyoyek populer a di fransîza Call of Duty de.

- Final Fantasy XVI: Dabeşkirina pêşeroj di rêze lîstika Final Fantasy de.

- Horizon Forbidden West: Lîstikek rola-lîstina çalakiyê ya pêşerojê ku ji hêla Games Gerilla ve hatî pêşve xistin.

- PlayStation: Platformek lîstikê ya ku ji hêla Sony ve hatî pêşve xistin.

- PlayStation Plus: Karûbarek abonetiyê ku gihîştina lîstikên piralî û belaş ên serhêl peyda dike.