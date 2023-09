Li ser guhertoya PC-ya Mortal Kombat 10-ê 1 $ Daxistinek bistînin

Dema ku hûn guhertoya PC-ya Mortal Kombat 1 bikirin hûn dikarin hin drav hilînin. Firoşgerên mîna Newegg û Green Man Gaming 10$ daxistinek li ser pêşdibistanên PC-ya Windows-ê bi guhertoya lîstikê ya Steam pêşkêş dikin.

Li Newegg, tenê di dema danûstendinê de koda PPXDSEP têkevin da ku 15% kêmkirina bihayê bibînin. Ger hûn kirîna li Green Man Gaming tercîh dikin, hûn ne hewceyê kodek dakêşanê jî ne; erzanî $10 jixwe heye. Digel vê yekê, Green Man Gaming di heman demê de 15% ji guhertoya premium ya lîstikê jî pêşkêşî dike, ku tê de gihîştina zû, kosmetîkên lîstikê, û dirav tê de heye.

Mixabin, NetherRealm Studios, pêşdebirê lîstikê, piştrast nekir ka Mortal Kombat 1 dê di destpêkê de li ser Steam Deck peyda bibe. Lêbelê, bêyî cîhaza ku hûn ji bo lîstina lîstikê bikar tînin, pê ewle bin ku cîhê we têra hilanînê heye ji ber ku ew 100 GB-ya mezin hewce dike. Ev li gorî meyla zêdebûna mezinahiya sazkirina lîstikê ye.

Ji ber vê yekê, heke hûn lîstikvanek PC-yê ne û temaşevanên franchise Mortal Kombat in, van dakêşan ji bîr nekin. Kopiya xwe ya Mortal Kombat 1 hildin û ji bo ezmûnek şer-çalakiyê amade bibin.

Definitions:

- Pêş-siparîşkirin: danîna fermanek ji bo tiştek berî ku ew bi fermî were berdan an ji bo kirînê peyda bibe.

- Koda dakêşanê: kodek ku dikare di dema kirînê de were nivîsandin da ku kêmkirina bihayê bistîne.

- Kozmetîkên di lîstikê de: tiştên virtual an pêşkeftinên ku di hundurê lîstikek vîdyoyê de xuyangê karakter an tiştan diguhezînin.

- Pere: pereyê virtual ku di lîstikê de ji bo kirîna tiştan an nûvekirinan tê bikar anîn.

