Şoreşa Telekomunîkasyonê: Pêşeroja Nîşandanên Nêzîk-Eye Holographic

Lêgerîna Serdema Nû: Bi Pêşeroja Nîşandanên Nêzîk ên Holografî re Şoreşa Têlekomunîkasyonê

Cîhana têlefonê bi hatina dîmenên nêzîk-çav ên holografîk re li ber şoreşek mezin e. Ev teknolojiya serpêhatî amade ye ku awayê danûstendin, xebitandin û kêfa me biguhezîne, û soz dide ku serdemek nû ya serpêhatiyên înteraktîf û înteraktîf bide destpêkirin.

Nîşaneyên nêzîk-çav ên holografî, an jî HNED, celebek teknolojiya rastiya zêdekirî (AR) ne ku wêneyên dîjîtal rasterast li qada dîtinê ya bikarhêner proje dike. Berevajî qedehên AR-ya kevneşopî, ku naveroka dîjîtal li cîhana rastîn vedihewînin, HNED hawîrdorek holografîk a bi tevahî berbiçav, sê-alî diafirîne ku bikarhêner dikarin pê re têkilî daynin. Vê teknolojiyê potansiyela ji nû ve pênasekirina têlefonê heye, bangên vîdyoyê yên statîk, du-alî vediguhezîne danûstendinên holografî yên dînamîkî, sê-alî.

Mînakî, civînek karsaziyê bifikirin ku beşdar ne tenê rûyên li ser ekranek in, lê hologramên tev-beden in ku hûn dikarin li dora xwe bimeşin û bi wan re têkilî daynin mîna ku ew bi fîzîkî amade bin. An jî dersxaneyek virtual ku xwendekar dikarin têgehên tevlihev di sê pîvanan de bigerin, bi destên xwe modelên holografîk manîpule bikin. Vana tenê çend ji îmkanên ku HNED dikarin bidin jiyandin in.

Teknolojiya li pişt HNED tevlihev e, lê prensîba bingehîn hêsan e. Projektorek piçûk a ku di nav cotek şûşek an jî serşokek de ronahiyê dide çavên bikarhêner, wêneyek holografîk diafirîne ku xuya dike ku di nav hewayê de diherike. Sensorên pêşkeftî tevgerên çavê bikarhêner dişopînin û wêneyê di wextê rast de rast dikin, ezmûnek bêkêmasî, rastîn peyda dikin.

Digel ku HNED hîn di qonaxên destpêkê yên pêşkeftinê de ne, gelek dêwên teknolojiyê berê xwe didin vê teknolojiyê. Mînakî, Microsoft çend sal in li ser projeya xwe ya HoloLens dixebitî, di heman demê de Google di van demên dawî de North, destpêkek pisporê şûşeyên jîr, kir. Van veberhênanan baweriyek xurt di potansiyela HNED-an de nîşan dide ku şoreşa têlefonê bike.

Lêbelê, wekî her teknolojiyek nû, dijwarî hene ku werin derbas kirin. Yek ji astengên sereke piçûkkirina hêmanên ku ji bo HNED-an hewce ne bi mezinahiyek ku bi rihetî li rûyê xwe were xêzkirin e. Di heman demê de pirsgirêkên ku bi xerckirina hêzê, kalîteya wêneyê, û rehetiya bikarhêner ve girêdayî ne jî hene ku divê werin çareser kirin.

Wekî din, encamên civakî yên berfirehtir hene ku meriv li ber çavan bigire. Pejirandina berbelav a HNED-ê dikare fikaran di derbarê nepenî û ewlehiya daneyê de zêde bike, ji ber ku van amûran dê potansiyel bigihîjin gelek agahdariya kesane. Di heman demê de pirs hene di derbarê bandora teknolojiyek wusa domdar li ser danûstendinên me yên civakî û tenduristiya derûnî de.

Tevî van dijwariyan, feydeyên potansiyel ên HNED-ê pir mezin in. Ew dikarin ne tenê têlefonê, lê cûrbecûr pîşesaziyan, ji perwerdehî û lênihêrîna tenduristî bigire heya şahî û firotanê, şoreş bikin. Ew dikarin kar û fêrbûna ji dûr ve balkêştir û bibandortir bikin, dubendiyên erdnîgarî derbas bikin, û şêwazên nû yên huner û şahiyê biafirînin.

Di encamnameyê de, her çend dibe ku demek dirêj be ku pêşandanên nêzîk-çav ên holografîk bibin dîmenek hevpar, bê guman ew di teknolojiya têlefonê de gavek girîng a pêşkeftinê temsîl dikin. Gava ku em lêkolîna îmkanên vê sînorê nû yê balkêş didomînin, em dikarin li pêşerojek bisekinin ku tê de ragihandin ne tenê veguhestina agahdarî ye, lê ji bo afirandina ezmûnên hevbeş, berbiçav.