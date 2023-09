By

Şoreşa Têkiliya Mirov-Komputer: Pêşeroja Naskirina Gesture û Teknolojiyên Heskirina Bê Destûr

Di cîhana teknolojiyê ya ku bilez pêş dikeve, têgîna pêwendiya mirov-komputerê (HCI) di veguherînek radîkal de derbas dibe. Pêşeroja HCI ber bi naskirina tevgerê û teknolojiyên hestiyariyê yên bêdestpêk ve diçe, soz dide ku di awayê ku em bi amûrên xweyên dîjîtal re têkilî daynin şoreş bike.

Teknolojiya naskirina tevgerê, ku di vê şoreşê de lîstikvanek sereke ye, dihêle ku komputer tevgerên mirovî wekî têketin fam bikin û şîrove bikin. Ev teknolojiyê xwe dispêre algorîtmayên matematîkî yên ku dikarin cûrbecûr tevgeran nas bikin û şîrove bikin, di nav de tevgerên destan, vegotinên rû, û pozîsyonên laş. Naskirina tevgerê berê xwe daye gelek sektoran, ji lîstik û şahiyê bigire heya pîşesaziyên tenduristî û otomotîvê. Mînakî, di pîşesaziya lîstikê de, lîstikvan dikarin karakterên xwe bi tevgerên laşî kontrol bikin, ezmûnek berbiçav û înteraktîf biafirînin. Di sektora lênihêrîna tenduristiyê de, naskirina tevgerê di tedawiyên rehabîlîtasyonê û prosedurên neştergerî de tê bikar anîn, ku dihêle bijîjk bi pergalên wênekêşiya bijîjkî re bêyî ku bi laşî dest bidin wan, bi vî rengî steriliyê biparêzin.

Di heman demê de, teknolojiya hestiyariya bêdestûr jî her ku diçe geş dibe. Ev teknolojî rê dide bikarhêneran ku bêyî têkiliyek laşî cîhazan kontrol bikin, bi karanîna senzorên ku dikarin tevgerên mirovan tespît bikin û şîrove bikin. Li cihên giştî, ku paqijî fikarek krîtîk e, hestiyariya bêdestûr xwedan potansiyelek girîng e. Mînakî, şemalên bêdestûr û belavkerên sabûnê yên li hewşên giştî dikarin pêşî li belavbûna nexweşiyên infeksiyonê bigirin. Wekî din, di serdema COVID-19 de, teknolojiya bêdestûr her ku diçe girîngtir dibe ji ber ku ew hewcedariya têkiliya laşî kêm dike, xetera veguheztina vîrusê kêm dike.

Yekbûna nasîna tevgerê û teknolojiyên hestiyar ên bêdestûr tê destnîşan kirin ku perestgeha HCI ji nû ve pênase bike. Ev tevhevbûn dê rê bide danûstendinên pirtirkêmtir û xwezayî bi amûrên dîjîtal re, hewcedariya amûrên têketina kevneşopî yên mîna klavyeyan û mişkan ji holê rake. Li cîhanek ku hûn dikarin komputer an smartphone xwe bi pêleka sade ya destê xwe kontrol bikin, an ku hûn dikarin li hawîrdorek rastiya virtual bi karanîna tevgerên laşê xwe rêve bibin, bifikirin. Ev pêşeroj e ku naskirina jest û teknolojiyên hestiyariyê yên bêdestûr rê li ber vedike.

Lêbelê, riya vê pêşerojê ne bê pirsgirêk e. Yek ji astengên sereke tevliheviya tevgerên mirovan e. Mirov cûrbecûr îşaretan bikar tînin, ku gelek ji wan nazik û nuwaze ne. Pêşxistina algorîtmayên ku dikarin van tevgeran rast şîrove bikin pirsgirêkek girîng e. Wekî din, divê van teknolojiyên hanê bikaribin di hawîrdorên cihêreng û şert û mercên ronahiyê de tevbigerin, û pêvek din a tevliheviyê zêde bikin.

Fikarên nepenîtiyê jî pirsgirêkek girîng derdixe holê. Her ku ev teknolojiyên berbelavtir dibin, ew ê bê guman di derheqê tevger û tevgerên bikarhêneran de bêtir daneyan berhev bikin. Piştrastkirina ku ev dane têne berhev kirin û bi exlaqî têne bikar anîn xemek girîng e ku divê were çareser kirin.

Tevî van dijwariyan, feydeyên potansiyel ên naskirina jest û teknolojiyên hestiyariya bêdestûr pir in. Ew soz didin ku danûstendinên me bi cîhazên dîjîtal re xwezayî, xwerû û bikêrtir bikin. Potansiyela wan heye ku ji bo kesên bi seqetiyên laşî, yên ku dikarin bi rêbazên têketina kevneşopî re têkoşîn bikin, gihîştina çêtir bikin. Û li cîhanek ku her ku diçe bi paqijî û pêşîlêgirtina nexweşiyê ve mijûl dibe, ew alternatîfek ewledar, bêtemasî pêşkêş dikin.

Di encamê de, paşeroja danûstendina mirov-komputerê di naskirina tevgerê û teknolojiyên hestiyariyê de ye. Van teknolojiyên têne destnîşan kirin ku awayê ku em bi cîhazên xweyên dîjîtal re têkilî daynin şoreş bikin, rê li ber pêşerojek dîjîtal a xwerû, xwezayî û paqijtir vekin.