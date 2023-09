Splatfesta Paşê ya Splatoon 3: Kî Dê Rêberê Baştirîn Bike?

By

Nintendo nû ragihand ku bûyera paşîn a Splatfest ji bo Splatoon 3 dê ji 9-ê Îlonê heya 11-ê îlona 2023-an pêk were. Vê carê, Splatfest dê balê bikişîne ser pirsa pîr: Kî dê rêberê çêtirîn çêbike? Sê tîm dê endamên Deep Cut temsîl bikin: Shiver, Frye, û Big Man.

Ji bo beşdarî Splatfestê bibin, lîstikvan pêdivî ye ku dengê xwe li stûna Splatsville tomar bikin û t-shirta xwe ya fermî ya Splatfest bilind bikin. Bûyer dê li gorî herêmê demên destpêk û dawiya cûda cûda be. Li vir taybetmendî hene:

- Amerîkaya Bakur: 8-ê Îlonê, 2023, 5 pm PDT - 10-ê Îlonê, 2023, 5-ê êvarê PDT

- Avusturalya: 9-ê Îlonê, 2023, 10-ê danê sibê AEST - 11-ê Îlonê, 2023, 11-ê danê sibê AEST

- Zelanda Nû: 9-ê Îlonê, 2023, 12-ê êvarê NZST - 11-ê Îlonê, 2023, 12-ê êvarê NZST

- UK: 9-ê Îlonê, 2023, 1:11 BST - 2023-ê Îlonê, 1, XNUMX:XNUMX BST

- Ewropa: 9-ê Îlonê, 2023, 2 danê sibê CEST - 11-ê Îlonê, 2023, 2-ê danê sibê CEST

- Japonya: 9-ê Îlonê, 2023, 9-ê sibehê JST - 11-ê Îlonê, 2023, 9-ê danê sibê JST

Ev Splatfest li dû bûyera dawî ya 'bi temaya pêşanî' ye ku çend hefte berê pêk hat. Team Money di wê pêşbirkê de serketî derket. Ji bo bêtir agahdarî li ser Splatfests, tevî serketî û mijarên berê, rêberiya tevahî ya Splatfest-ê binihêrin.

Ji ber vê yekê, hûn ê di vê Splatfesta pêşerojê de kîjan tîm hilbijêrin? Ma ew ê Shiver, Frye, an Mirovê Mezin be? Di şîroveyan de me agahdar bikin!

Çavkanî: Nintendo