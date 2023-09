By

Hêza Înterneta Sibehê: Pêşketinên di Transceivers û Çîpên Silicon de çawa Têlekomunîkasyonê diguherînin

Pêşeroja înternetê îro, ne tenê ji hêla pêşdebirên nermalavê û mîmarên torê ve, lê di heman demê de ji hêla zanyar û endezyarên ku sînorên teknolojiya hardware dişoxilînin ve tê şekil kirin. Pêşketinên di transceivers û çîpên silicon de têlefonê vediguherînin, û di encamê de, înternetê wekî ku em pê dizanin.

Transceivers, amûrên ku hem daneyan vediguhezînin û hem jî distînin, lehengên nenas ên cîhana dîjîtal in. Ew hêmanên krîtîk in ku rê didin daneyan ku bi rengek bêkêmasî di nav torê de, ji serverê bigire heya cîhaza we, biherike. Di van çend salên çûyî de, pêşkeftina transceivers pêngavek quantum girtiye. Bi saya pêşkeftinên di teknolojiya nîvconductor û teknîkên sêwiranê de ew piçûktir, bileztir û enerjî-kêrtir bûne.

Yek ji wan pêşkeftinên herî girîng ên di teknolojiya transceiver de yekbûna kapasîteyên pêvajoyek sînyala dîjîtal (DSP) ye. DSP mîkroprosesor in ku dikarin bi lez û bez mîqdarên mezin daneyê bişopînin. Bi entegrekirina DSP-yan di transceivers de, endezyaran karîbûn rêjeyên daneyê bi qatanî zêde bikin, di heman demê de xerckirina hêzê jî kêm bikin. Ev ji bo paşeroja înternetê pir girîng e, ji ber ku ew veguheztina mîqdarên mezin ên daneyê bi lez û bez gengaz dike, ku di cîhana meya ku her ku diçe data-rêvekirî de pêdivî ye.

Çîpên silicon, dilê hemû amûrên elektronîk, di heman demê de şoreşek jî derbas dibe. Çîpên kevneşopî yên bingehîn ên siliconê bi çîpên ku ji materyalên nû yên wekî galium nitride (GaN) û silicon carbide (SiC) têne çêkirin têne guhertin. Van materyalan dikarin ji silicon germahî û voltaja bilindtir bisekinin, ji bo karanîna di elektronîkên hêzê û sepanên frekansa bilind de wan îdeal dike.

Wekî din, hatina teknolojiya çîpê sê-alî (3D) tê destnîşan kirin ku pîşesaziya çîpê silicon şoreş bike. Çîpên 3D gelek qatên çerxên sîlîkonê li ser hev dicivînin, bi girîngî hêza hilberandina çîpê zêde dikin û mezinahiya wê jî kêm dikin. Vê teknolojiyê potansiyela wê heye ku cîhazan piçûktir, bileztir û bi enerjiyê bikêrtir bike, ku ji bo pêşeroja têlefonê pir girîng e.

Digel vê yekê, danasîna hesabkirina quantumê di sêwirana çîpê silicon de lîstikek din a lîstikê ye. Komputerên quantum bitsên quantum, an qubits bikar tînin, ku dikarin di heman demê de hem 0 û 1-ê temsîl bikin, berevajî bitên kevneşopî ku tenê dikarin yek an ya din temsîl bikin. Ev dihêle ku komputerên quantum ji komputerên kevneşopî zûtir agahdariyan bişopînin. Digel ku hîn di qonaxên xwe yên destpêkê de ye, hesabkirina quantum xwedan potansiyel e ku şoreşgerî li hilberandin û veguheztina daneyê bike, înternet zûtir û bikêrtir bike.

Encamên van pêşkeftinan di transceivers û çîpên silicon de kûr in. Ew ê rê bidin pêşkeftina teknolojiyên nû û sepanan, ji wesayîtên xweser û bajarên jîr heya rastiya virtual û îstîxbarata çêkirî. Ew ê di heman demê de înternetê bigihînin zêdetir bikin, ji ber ku amûrên piçûktir û bikêrtir dikarin li deverên dûr an welatên pêşkeftî werin bicîh kirin.

Di encamnameyê de, paşeroja înternetê ne tenê di destê pêşdebirên nermalavê û mîmarên torê de ye, lê di heman demê de di destê zanyar û endezyarên ku nifşa paşîn a transceiver û çîpên silicon pêşdixin jî heye. Karê wan veguherîna têlefonê ye, û di encamê de, înterneta sibê çêdike. Gava ku em ber bi vê pêşerojek balkêş ve diçin, diyar e ku pêşkeftinên di teknolojiya hardware de dê di bihêzkirina înterneta sibê de rolek girîng bilîzin.