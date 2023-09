Ji bo PAYDAY 2-ê li ser Xbox Series X|S beşdarî Betaya Girtî ya 3yemîn bibin

By

Duyemîn beta girtî ji bo PAYDAY 3 naha ji hemî Xbox Insiders re li ser Xbox Series X|S vekirî ye. Ji niha û pê ve heta Duşemê, 11ê Îlonê, demjimêr 1:00 PM PT, lîstikvan dikarin beşdarî betayê bibin û alîkariya ceribandina stresê ya pêşkêşkeran bikin.

Pêşdebirên li Starbreeze Studio digerin ku di vê qonaxa beta de bertekên hêja berhev bikin û ceribandina stresê serverên xwe bikin. Wan demên taybetî pêşniyar kirine ku lîstikvan werin ba hev û bilîzin:

- Înî, 8ê Îlonê saet 4:00 PT

- Yekşem, 10ê Îlonê saet 9:00 PM PT

PAYDAY 3 lîstikvan vedigere nav jiyana sûc wekî endamên navdar Payday Gang. Salan piştî ku serweriya wan a terorê qediya, ekîb neçar dimînin ku teqawid bibin da ku bi xetereyek nû re mijûl bibin.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku ev beta girtî beşek ji pêvajoya pêşkeftina lîstikê ye û dibe ku hin pirsgirêk hebin. Dibe ku lîstik ne aram be û dikare têk bibe, ji ber ku pêşdebir kapasîteyên binesaziya xwe ceribandine. Di heman demê de lîstikvan dikarin demên hevberdanê hêdî an qutbûnê jî biceribînin. Wekî din, pêşkeftina di betayê de dê neyê tomarkirin an veguheztin lîstika paşîn.

Ji bo ku beşdarî betaya girtî bibin, bikarhênerên Xbox Series X|S hewce ne ku têkevin konsolê xwe û sepana Xbox Insider Hub bidin destpêkirin. Ji wir, ew dikarin biçin Pêşdîtinan û PAYDAY 3 - Beta hilbijêrin ku beşdarî bibin. Cihê tixûbdar li ser bingeha yekem-hatin, yekem-xizmetkar peyda dibe, ji ber vê yekê lîstikvan têne teşwîq kirin ku di zûtirîn dem de beşdarî bibin.

Ger lîstikvan di dema betayê de rastî pirsgirêkan bên, ew dikarin wan bi taybetmendiya "Raportek pirsgirêkê" ya li ser kontrolkera xwe ya Xbox ragihînin. Ev bersiv dê ji pêşdebiran re bibe alîkar ku lîstikê baştir bikin û her pirsgirêk çareser bikin.

Ji bo bêtir agahdarî li ser betayê, lîstikvan dikarin biçin malpera PAYDAY 3. Her weha ew dikarin hesabê Twitter-ê Xbox Insider bişopînin û ji bo nûvekirin û ragihandinan subreddit Xbox Insider kontrol bikin.

