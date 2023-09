Orange Pi Orange Pi Zero 2W destnîşan dike: Alternatîfek Hêzdar a Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi pêşkêşiya xwe ya herî paşîn eşkere kir, Orange Pi Zero 2W, ku soz dide ku li gorî hevrikên xwe performansa pêşkeftî û bîranîna zêde peyda bike. Orange Pi Zero 2W ji hêla pêvajoyek çar-core Cortex-A618 ya Allwinner H53 ve tê hêzdar kirin, ku ew ji bo cûrbecûr serlêdanan, di nav de qutiyên TV-yê, cîhazên avêtina ekrana biaqil, malên biaqil, dergehên biaqil, û Înternetê Tiştan vedihewîne. (IoT).

Orange Pi Zero 2W îlhamê ji Raspberry Pi Zero 2 W digire, ku di Cotmeha 2021-an de wekî serkeftinek bi performansa bilind a Raspberry Pi Zero ya orîjînal hate berdan. Mîna hevtayê xwe yê Raspberry, Orange Pi Zero 2W pêvajoyek çar-core Arm Cortex-A53 vedigire, lê leza demjimêrê heya 1.5GHz pêşkêşî dike, ku ew di leza stokê de 50% ji Raspberry Pi Zero 2 W zûtir dike. Wekî din, ew xwediyê pêvajoyek grafîkî ya Arm Mali G31-MP2 bi piştgirîya OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, û Vulkan 1.1.

Yek feydeyek girîng a Orange Pi Zero 2W kapasîteya bîranîna wê ye. Bikarhêner dikarin di navbera 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, an 4 GB RAM-ê de hilbijêrin, ku ducar kêmtirîn û heya heşt carî ya herî zêde ya li ser Raspberry Pi Zero 2W peyda dibe. Di panelê de 16 MB bîra flash SPI û hêlînek microSD ji bo hilanîna bingehîn jî heye.

Taybetmendiyên sereke yên Orange Pi Zero 2W portek mini-HDMI 2.0 bi piştgiriya 4k60, du portên USB 2.0 Type-C (yek ji bo hêzê û yek ji bo cîhazan), û sernavek GPIO ya 40-pinî ya bêserûber heye. Di heman demê de pêwendiya Wi-Fi 5 û Bluetooth 5.0/BLE jî vedigire.

Di warê kapasîteyên berfirehkirinê de, Orange Pi Zero 2W têkiliyek berfirehkirina 24-pin-ê ya xwerû peyda dike, ku tê de du rêyên USB 2.0, girêdanek 10/100 Ethernet, piştgirîya deng û vîdyoyê analog, wergirê infrared, û girêdanên hêz û bikarhêner vedihewîne. -bişkokên diyarkirî. Digel ku wekî Raspberry Pi Zero 2 W girêdana Navrûya Rêzeya Kamera (CSI) tune, Orange Pi pêwendiya USB 2.0 wekî alternatîfek ji bo piştgiriya kamerayê pêşkêşî dike.

Lihevhatina nermalavê Android 12, Debian 11 û 12, Ubuntu 20.04 û 22.04, û her weha OS-ya Orange Pi-ya xweya Arch Linux-ê ya pargîdanî vedigire.

Orange Pi Zero 2W ji bo kirînê li firotgeha Orange Pi ya AliExpress heye, bi bihayên ji 12.90 $ ji bo modela 1 GB RAM heya 23 $ ji bo guhertoya 4 GB. Wekî din, pakêtên ku panelek berfirehkirinê bi dengek analog, benderên USB 2.0-a tevahî mezinahî, portek Ethernet, bişkok û wergirek infrared vedihewîne ji 17.80 $ dest pê dike, ji bilî lêçûnên barkirinê.

Bi tevayî, Orange Pi Zero 2W alternatîfek pêşbazker e ji Raspberry Pi Zero 2 W re, performansa çêtir, vebijarkên bîranînê yên berbiçav, û cûrbecûr taybetmendiyên pêwendiyê pêşkêşî dike, ku ew ji bo cûrbecûr IoT û serîlêdanên xaniyê hişmend bijarek maqûl dike.

