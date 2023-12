Leşkerê Eyaleta New Yorkê Tom Nitti Strana Nû ya Pêşbazên Berê yên "The Voice" Diweşîne

Leşkerê Dewletê Tom Nitti, ku vê dawiyê ji ber sedemên kesane ji pêşbaziya stranbêjiya populer "The Voice" derket, hîn jî kariyera xwe ya muzîkê dimeşîne. Nitti, stranbêjek jêhatî ya welatek ji New Hartford, NY, Duşemê stranek nû li ser medyaya civakî parve kir ku tê de du pêşbazên din ji "The Voice" beşdar bûn. The track, bi sernavê "One Night Stand", dengbêjên giyanî yên Nitti nîşan dide û bi dengên Bias û Lennon VanderDoes re hevaheng dike.

Her çend stran hîna li ser platformên streaming peyda nabe, wê di pêşerojê de hêviya zêdetir muzîkê ji Nitti daye temaşevanan. Tevî derketina wî ji "The Voice", stranbêjê 31-salî ji dildariya xwe ya muzîkê re dilsoz dimîne. Nitti spasiya xwe ji bo piştevaniya domdar ji temaşevan, heval û malbata xwe re anî ziman, di heman demê de pejirand ku zarokên wî pêşîniya wî ya sereke ne.

Dema ku di "The Voice" de pêşbaziyê dikir, Nitti di Tîma Reba de bû û gihîşt şeş fînalîstên pêşîn. Dengê wî yê bêhempa, ku "twang"ek giyanî nîşan dide, bala dadger Reba McEntire, John Legend, Gwen Stefani, û Niall Horan kişand. Performandanên Nitti, tevî qapaxên Stevie Wonder "Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)" û The Temptations "(Ez dizanim) I'm Losing You," dadger û temaşevanan bi heman rengî bandor kir.

Berî beşdarbûna wî di "The Voice" de, Nitti heşt sal berê ji bo pêşandanê guhdarî kir lê piştî ku di Akademiya Polîsê Leşkerên Dewleta New York-ê de hate qebûl kirin vekişiya. Piştî mezûnbûna xwe ya lîseyê, wî di artêşê de xizmet kir, ji ber birînên ku di dema karûbarê xwe de li Afganîstanê kişandibû, Dilê Purple qezenc kir. Dûv re Nitti şopa bavê xwe şopand û beşdarî qanûnê bû û di 2015-an de bû Serbazê Dewletê. Li kêleka peywirên xwe yên wekî leşker, Nitti bi rêkûpêk performansê dike, tevî strana "National Anthem" di bûyerên fermî de, hemî dema ku du zarokan mezin dike.

Xwedîderketina Nitti ji kariyera wî ya muzîkê re nerazî dimîne, û performansa wî ya dahatû konserek di 15ê Kanûnê de li "Nashville's Next Showcase" li Urdunê heye, Fansên NY dikarin bilêtên bûyerê li ser vivenu.com bikirin. Tevî derketina wî ji "The Voice", rêwîtiya Nitti di pîşesaziya muzîkê de berdewam dike, ji bo fanbasê xwe yê her ku diçe mezin dibe soza performansên bîranîn û muzîka nû dide.