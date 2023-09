By

Leap Quantum ya Amerîkaya Bakur: Şoreşa Têkiliya Înternetê

Amerîkaya Bakur li ber şoreşek teknolojîk e ku soz dide ku perestgeha pêwendiya înternetê ji nû ve pênase bike. Ev şoreş ji hêla hatina teknolojiya quantum ve tê rêve kirin, qadek ku prensîbên mekanîka quantum bikar tîne da ku agahdarî bi lezek nedîtî hilîne. Vê gavê quantum amade ye ku şoreşa pêwendiya înternetê bike, serdemek nû ya bilez, ewlehî û karîgeriyê bide destpêkirin.

Dilê vê şoreşa kuantumê di hesabkirina kuantûmê de ye. Berevajî komputerên kevneşopî yên ku bitikên agahdarî bi rêzdarî pêvajoyê dikin, komputerên quantum bitsên quantum, an qubits bikar tînin, ku dikarin çend çîmên agahdariyê bi hevdemî bişopînin. Ev paralelîzma quantum rê dide zêdebûnek berbiçav a leza pêvajoyê, ku di encamê de soz dide ku pêwendiya înternetê zêde bike. Di cîhanek ku daxwaziya daneyan bi qatjimarî mezin dibe, şiyana ku meriv agahdariya bi leza quantumê bişopîne dikare veguherîner îsbat bike.

Lê lez tenê yek aliyek şoreşa kuantumê ye. Teknolojiya quantum di heman demê de soza şoreşa ewlehiya înternetê jî dide. Mînak şîfrekirina quantum prensîbên mekanîka quantum bikar tîne da ku kodên neşikestî biafirîne. Her hewildanek ku van kodan bişopîne an jî destdirêjî li wan bike, dibe sedema ku ew xwe bi xwe hilweşînin, ewlehiya agahdariya ku têne şandin misoger dike. Di serdemek ku tehdîdên sîber her ku diçe sofîstîke dibin, şîfrekirina quantum dikare li dijî sûcê sîber kelekek pir hewce peyda bike.

Serîlêdanên potansiyel ên teknolojiya quantumê ji lez û ewlehiyê wêdetir dirêj dibin. Mînakî, senzorên quantum dikarin şoreşa Înternetê ya Tiştan (IoT) bi pêşkêşkirina daneya rast û rast li ser astek ku berê nedihat xeyalkirin. Ev dikare ji bo pîşesaziyên ku ji lênihêrîna tenduristî bigire heya veguheztinê bandorek kûr hebe, ku her tiştî ji çavdêriya nexweşan a ji dûr ve bigire heya wesayîtên xweser.

Amerîkaya Bakur li pêşiya vê şoreşa kuantumê ye. Dêwên teknolojiyê yên mîna IBM, Google û Microsoft veberhênanên giran li lêkolîn û pêşkeftina kuantumê dikin, dema ku destpêkeyên mîna D-Wave Systems û Rigetti Computing sînorên ku bi teknolojiya quantumê mimkun e derdixin pêş. Di vê navberê de, zanîngeh û saziyên lêkolînê li çaraliyê parzemînê nifşa paşîn a zanyar û endezyarên quantum mezin dikin.

Hikûmeta Dewletên Yekbûyî jî di pêşveçûna şoreşa quantum de rolek girîng dilîze. Di sala 2018-an de, Kongreyê Qanûna Însiyatîfa Quantum a Neteweyî pejirand, ku di deh salên pêş de zêdetirî mîlyar dolar fonan dide lêkolîna quantum. Ev pabendbûna bi teknolojiya quantum re îşareta naskirina potansiyela wê ye ku mezinbûna aborî û ewlehiya neteweyî bimeşîne.

Lêbelê, tevî soza şoreşa kuantumê, dijwarî dimînin. Teknolojiya quantum hîn di destpêka xwe de ye, û pêdivî ye ku pir kar were kirin da ku potansiyela wê ya tevahî were zanîn. Di heman demê de fikar hene li ser encamên exlaqî yên teknolojiya quantum, nemaze di warê nepenî û ewlehiya daneyê de.

Lêbelê, leza li pişt şoreşa quantum nayê înkar kirin. Gava ku Amerîkaya Bakur veberhênana di lêkolîn û pêşkeftina kuantumê de didomîne, parzemîn xwe li pêşiya şoreşek teknolojîk a ku soz dide ku pêwendiya înternetê ji nû ve pênase bike cih digire. Vê gavê quantum dikare serdemek nû ya bilez, ewlehî û bikêrhatî bide destpêkirin, awayê jiyan, xebat û ragihandina me biguherîne. Bi kurtasî, pêşeroja pêwendiya înternetê quantum e, û Amerîkaya Bakur rê li ber digire.