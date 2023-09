Comet Nishimura ya ku nû hatiye keşifkirin di ezmanê şevê de xuya ye

By

Kometeke bi navê Comet Nişimura ya ku nû hatiye keşfkirin dê di hefteya pêş de dema ku ji erdê derbas dibe xuya bibe. Wênekêşê fezayê yê Japonî Hideo Nishimura yekem car di destpêka Tebaxê de li kometê temaşe kir û ji wê demê ve ronahiya wê zêde bû dema ku ew di pergala rojê ya hundurîn de digere. Komet dê roja Sêşemê nêzîkatiya xwe ya herî nêzîk a Cîhanê bike, di nav 78 mîlyon mîl dûrî gerstêrkê de, dibe ku di pênc rojên pêş de xuya bibe.

Comet Nishimura jî dê di 21ê Îlonê de di nav 17 mîlyon kîlometreyan de ji rojê re derbas bibe. Rêwîtiya wê destnîşan dike ku cara dawîn ku ew nêzî rojê bû, û dibe ku nêzikî dinê bibe, li dora sala 1590 bû. dema ku bi Nişimura re têkildar be, pêdivî bû ku ew pir geş be ku were dîtin.

Ji bo dîtina Comet Nishimura, çêtirîn e ku meriv dûrbînan bikar bîne û cîhek bi ezmanên tarî dûr ji ronahiya bajêr bibîne. Sky and Telescope nexşeyên ku dikarin ji temaşevanên ezmanan re bibin alîkar ku kometê nas bikin parve kirine. Dûvê kometê dê her dem ji rojê dûr bikeve û ji ber hebûna karbona diatomî di wêneyan de kesk xuya dike. Lêbelê, bi dûrbînan, ew ê hema bê reng an hinekî pembe xuya bibe ji ber ku tîrêja rojê ji tozên tozê vedigere.

Ji bo kesên li Nîvkada Bakur, dîtina dîmenek zelal a asoya rojhilat-bakurrojhilat bi qasî nîv saetê berî tîrêjê sibehê tê pêşniyar kirin. Lêbelê, her ku komet nêzî rojê û asoyê dibe, dîtina wê dijwartir dibe. Roja Çarşemê dê komet di navbera Erd û rojê de derbas bibe, îhtîmal e ku ew neyê dîtin. Germaya dijwar a ji rojê dibe ku bibe sedema perçebûna komet, lê pispor hêvî dikin ku ew bijî. Ger sax bimîne, ew ê di destpêka Cotmehê de derbasî aliyê dûr ê rojê bibe û di meha Mijdarê de li ezmanê sibê yê Nîvkada Başûr xuya bibe.

