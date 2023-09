Koleksiyona New Borderlands: Qutiya Pandora ji Fans re nirxek mezin pêşkêşî dike

By

Berhevoka Borderlands ya ku vê dawiyê hatî destpêkirin: Qutiya Pandora di nav temaşevanên Borderlands de bûye serpêhatiyek, zû hilkişiya tabloya Xbox "Top Paid". Ji roja serbestberdana wê di 1-ê Îlonê de, berhevok di nexşeya Keyaniya Yekbûyî de gihîştiye pileya duyemîn, û li Dewletên Yekbûyî di rêza heftan de dimîne.

Yek ji sedemên sereke yên populerbûna wê erzanbûna girseyî ya 60% ya ku niha peyda dibe ye, ku bihayê ji 123.99 £ / 149.99 $ dakeve 49.59 £ / 59.99 $. Wekî din, yên ku berê xwedan yek ji lîstikên ku di berhevokê de ne dikarin ji dakêşiyek hîn mezintir sûd werbigirin.

Koleksiyona Borderlands: Pandora's Box şeş lîstikan, digel hemî naveroka pêvek ji bo her lîstikê vedihewîne. Fans dikarin bi demjimêrên lîstik û keşfê yên di gerdûna bêhempa ya Borderlands de hêvî bikin.

Ji bo kesên eleqedar bi kirîna berhevokê re eleqedar dibin, naha dema bêkêmasî ye ku meriv wiya bike berî ku dakêşî li dora Çarşem an Pêncşema vê hefteyê biqede. Koleksiyon bi hêsanî dikare li ser Xbox Store-ê were dîtin.

Gelek temaşevan ji vê pêşniyarê kêfxweş in, ji ber ku ew ji bo şeş lîstikan û naveroka wan a zêde nirxek mezin peyda dike. Lêbelê, nerîn dikarin cûda bibin, û kes têne teşwîq kirin ku ramanên xwe di beşa şîroveyan de parve bikin.

