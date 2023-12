Qanûnsazên Wisconsin Pêşnûmeqanûnek ji bo Qirkirina Xwedîderketina Marijuana Pêşniyar dikin

By

Parlemanterên Wisconsin ji rêzên partiyê hêzên xwe digihînin hev da ku pêşnûmeqanûnek nû bi mebesta bê sûcdarkirina xwedîkirina marijuana ya di asta nizm de pêşkêş bikin. Nûnerên Shae Sortwell (R) û Sylvia Ortiz-Velez (D), ligel Senator Lena Taylor (D), qanûnê piştgirî dikin, ku hewl dide ku logjama li ser siyaseta kanabisê di meclîsa di bin kontrola GOP de bişkîne.

Pêşnûmeya pêşnûmeyê dê xwedîkirina heya 14 gram esrarê bi 100 dolarê sîvîl were ceza kirin, xetereya zindanê ji holê rabike. Di heman demê de ew ê rê li ber sûcdarên dubare bigire ku bi cezayên girantir re rû bi rû nemînin ku mehkûmên ku heya 28 gram tê de ne. Sponsorên pêşnûmeyê amaje dikin ku Wisconsin divê mirovan ji ber sûcên piçûk ên marijuana nexe zindanê, nemaze dema ku dewletên din berê gav avêtine da ku xwedîtiyê sûcdar bikin.

Di heman demê de qanûn dê di polîtîkayên ceribandina kanabisê de li cîhê kar jî rayeyek mezin bide kardêran. Digel ku pêşnûme armanc dike ku cezayên ji bo xwedîkirin û karanîna kelûmelên marijuana kêm bike, ew hîn jî destûr dide ku cezayên bi qasî 10 $ ji bo van sûcan were sepandin.

Digel deremînalîzekirinê, pêşnûme hewl dide ku berpirsiyariya ji bo kardêrên ku tercîh dikin ku ji bo serlêderên kar an karkeran ne hewceyî ceribandina dermanê THC nebin sînordar bike. Lêbelê, hin îstîsnayên ji vê siyasetê re hene, wek karên ku bi peymanên federal re têkildar in, lihevhatina Wezareta Veguhastinê ya Dewletên Yekbûyî, an peymanên danûstandinên kolektîf ên bi erkên taybetî re.

Piştgirên pêşnûmeyê bang li qanûndanerên heval dikin ku berî ku ew bi fermî were destnîşankirin bibin hevkar.

Digel ku parêzvanên reforma marijuana bi gelemperî pêşwaziya gavên ber bi bidawîkirina girtinên ji bo tawanên têkildarî kanabisê li Wisconsin dikin, hin kes amaje dikin ku deremînalîzekirin bi têra xwe dûr naçe. Demokratên wekî Lîdera Kêmarên Senatoyê Melissa Agard ji bo qanûnîkirina berfireh hewl didin û ji raya giştî daxwaz dikin ku zextê li nûneran bikin da ku li ser mijarê guhdarî bikin.

Wisconsin li herêmê wekî cîhek xerîb radiweste, digel dewletên cîran ên wekî Illinois, Michigan, û Minnesota ku berê marijuana qanûnî kirine. Tevî vê yekê, meclîsa muhafezekar li hember reformên zêde jî li ber xwe dide. Lêbelê, serbestberdana vê dawiyê ya texmînek darayî ji hêla Wezareta Dahatê ya dewletê ve destnîşan dike ku qanûnîkirina marijuana dikare bandorek aborî ya girîng hebe, ku salane dora 170 mîlyon dolar dahata bacê çêbike.

Digel ku çarenûsa qanûnê ne diyar e, parêzger û qanûndaner dê berdewam bikin ku polîtîkayên maqûl ên marijuana ku guheztina helwestên li hember kanabis nîşan dide.