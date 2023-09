Meriv çawa Ronnie 2K di MyCareer-a NBA 2K24 de bibîne

By

Dîtina Ronnie 2K di NBA 2K24's MyCareer de dikare bi pisporên pêşerojê re serê xwe bide dest pê kirin, ji ber ku hûn dikarin bi tevahî 90 bi perkê Rebirth dest pê bikin. Di salên berê de, Ronnie 2K li dora The City hate danîn, ji lîstikvanan re peywirdar kirin ku wî bibînin û armancan temam bikin da ku xelatan vekin. Lêbelê, di NBA 2K24 de, dîtina Ronnie 2K pir hêsan e. Ew li ber deryayê ye, nemaze li nêzî dadgehên 3v3. Hûn dikarin wî bi hêsanî bibînin ji ber ku ew ê ji hêla lîstikvanên din ve were dorpêç kirin û ew ê xwedan hewzek hewzê li dora bejnê xwe pêça.

Ji bo ku hûn dest bi lêgerîna Rebirth bikin û Ronnie 2K di NBA 2K24 de bibînin, hûn hewce ne ku biçin menuya çalakiyên xweya taybetî û lêgerînê bidin destpêkirin. Gava ku we dest bi lêgerînê kir, hûn hewce ne ku bi tevahî bigihîjin 90 û dûv re ji bo danûstendinek duyemîn vegerin Ronnie. Piştî qedandinê, Ronnie dê we bi 3,000 VC û perda Rebirth xelat bike. Berhema Rebirth dihêle hûn dest bi her MyPlayersên pêşerojê bi nirxek giştî ya 90 bikin û 5% zêdebûnê dide nîşaneyên bijarte, yên ku dê di astek zîv de jî dest pê bikin.

Zêdekirina lêgerînên alî, çalakî û kolektîfên li NBA 2K24's MyCareer, ew ji bo lîstikvanan bêtir berbiçav û balkêştir kiriye. Hebûna Ronnie 2K di lîstikê de qatek heyecanek zêde zêde dike ji ber ku lîstikvan hewl didin ku wî bibînin û xelatan vekin. Bi cîhê hêsankirî yê Ronnie 2K di NBA 2K24 de, lîstikvan dikarin bi hêsanî xwe bigihînin perkê Rebirth û ji feydeyên ku ew ji bo ezmûna xwe ya MyCareer peyda dike sûd werbigirin.

