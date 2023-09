Serkeftin û Trofeyên NBA 2K24: Rêbernameya Dawîn ku Xwe li Dîwanê Îspat bikin

Bi berdana NBA 2K24, lîstikvan amade ne ku bi komek nû ya Serkeftin û Trofiyan re mijûl bibin da ku jêhatîbûna xwe li dadgeha virtual nîşan bidin. Parçeya îsal 45 kêşeyan pêşkêşî dike ku rêzek armanc û mebestan vedihewîne.

Ji dagirkirina Lîsteya GOAT bigire heya pêşkeftina di WNBA de, temamker dê gelek tişt hebin ku wan tevlê bihêlin. Serkeftin û Trofiyên di NBA 2K24 de têne sêwirandin ku lîstikvan bixin nav sînorên xwe û ezmûnek xelatdar peyda bikin.

Hin kêşeyên berbiçav têkbirina hemî 8 karakterên patronê li Sunset Park û The Point, qezenckirina tûrnûvaya streetball li The Yard, û bidestxistina 3 stêrk li ser her 4 lîstikên flashback ên malbatê hene. Di heman demê de lîstikvan dikarin ji bo yekem car jêhatîbûnek GOAT çalak bikin, di her 4 kategoriyan de Xelata GOAT Skill Tier 4 vekin, û di Lîsteya GOAT de bigihîjin astên cihêreng.

Serkeftinên din têkbirina rekorên di xalan, rebounds, asîstan, blokan, dizîn, an sê xalan de, bidestxistina Rookie of Sal, MVP, Finals MVP, û Şampiyoniya di heman demsalê de, û derbaskirina efsaneyên mîna Kareem Abdul-Jabbar û Michael. Urdun di destkeftiyan de.

Wekî din, NBA 2K24 kêşeyên taybetî yên WNBA destnîşan dike, wek serkeftinek lîstikek di The W de, gihîştina asta pêşkeftina herî bilind, û di hemî stûnên The W de serketî ye. Lîstik her weha karên cihêreng ên MyTEAM jî vedihewîne, di nav de sepandina Karta Pêlava Elmas. , Di Laboratoriya MT Shoe de pêlavek Diamond çêbike, û berhevokan temam bike.

Lîstik dikarin pisporiya xwe ya gulebaranê bi çêkirina fîşekên serbestberdana bêkêmasî û qezenckirina lîstikan bi marjînalên girîng nîşan bidin. Di heman demê de ew dikarin jêhatîbûna xwe di warên wekî gulebarana sê xalî, zivirandin, rebounds, blokan, û arîkariyên xwe de nîşan bidin ku ji dijberên xwe derbikevin.

NBA 2K24 naverok û dijwariyek dewlemend pêşkêşî lîstikvanan dike ku keşif bikin û bi ser bikevin. Ger hûn lîstikvanek demsalî bin an jî di nav franchise de nû bin, Serkeftin û Trofiyên îsal dê li qada basketbolê ya virtual ezmûnek heyecan û pêşbaziyê peyda bikin.

