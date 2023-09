Rêwîtiya Bazara Nermalava Navenda Têkiliyê: Lîstikvanên Key, Trend û Pêşbîniyên 2022-an

By

Bazara nermalava navenda pêwendiyê sektorek dînamîk û bilez e ku tê pêşbînîkirin ku di sala 2022-an de bibe şahidê mezinbûna girîng. Ev sûk ji hêla zêdebûna daxwaziya ji bo ezmûna xerîdar a pêşkeftî ve, digel zêdebûna pejirandina teknolojiyên pêşkeftî yên wekî îstîxbarata sûnî (AI) tê geş kirin. , fêrbûna makîneyê (ML), û çareseriyên bingehîn ên ewr.

Di vê sûkê de gelek lîstikvanên sereke hene, ku her yek bi pêşniyarên xwe yên bêhempa û stratejiyên pêşbaziyê re pêşeng in. Di nav van de, Genesys, Avaya, û Sîstemên Cisco hin navên serdest in. Genesys, serokek gerdûnî ya di ezmûna xerîdar a ewr û çareseriyên navenda têkiliyê de, komek karûbar di nav de deng, peyam, û tevlêbûna xerîdar a dîjîtal pêşkêşî dike. Avaya, ji hêla din ve, bi çareseriyên navenda pêwendiya xweya AI-ê-hêzdar e ku karsaziyan dihêlin ku ezmûnên xerîdar ên kesane peyda bikin, navdar e. Cisco Systems, konglomeratek teknolojiyê ya pirneteweyî, komek berfereh ya nermalava navenda têkiliyê peyda dike ku deng, vîdyo, dane, û sepanên mobîl yek dike.

Di warê meylên derketinê de, bazara nermalava navenda têkiliyê şahidiya guheztinek paradîgmayê ber bi çareseriyên bingehîn ên ewr e. Feydeyên teknolojiya ewr, wekî pîvanbûn, nermbûn, û lêçûn-bandorbûnê, pejirandina wê di pîşesaziya navenda têkiliyê de dihêle. Digel vê yekê, yekbûna AI û ML-ê di nermalava navenda pêwendiyê de balê dikişîne. Van teknolojiyên ji bo otomatîkkirina karên rûtîn, analîzkirina tevgera xerîdar, û pêşbînkirina meylên pêşerojê têne bikar anîn, bi vî rengî karûbarê karûbarê xerîdar û bandorkerî zêde dikin.

Meyleke din a ku meriv lê temaşe bike giraniya zêde ya li ser tevlêbûna xerîdar a omnichannel e. Di serdema dîjîtal a îroyîn de, xerîdar bi gelek kanalan re bi karsaziyan re têkilî daynin - bila ew medyaya civakî, e-name, têlefon, an danûstendina zindî be. Ji ber vê yekê, karsazî di nermalava navenda têkiliyê de veberhênan dikin ku di van hemî kanalan de ezmûnek xerîdar a bêkêmasî û domdar pêşkêşî dike.

Li pêşiya 2022-an digerin, bazara nermalava navenda pêwendiyê tê veguheztinek din. Pandemiya berdewam a COVID-19 girîngiya xebata ji dûr ve destnîşan kiriye, ku dibe sedema zêdebûna daxwazê ​​ji bo çareseriyên navenda pêwendiya virtual. Gava ku karsazî li gorî normaliya nû adapte dibin, tê payîn ku pejirandina nermalava navenda pêwendiya dûr bilind bibe.

Digel vê yekê, yekbûna teknolojiyên pêşkeftî yên mîna AI û ML tê pêşbînîkirin ku berbelavtir bibe. Her ku van teknolojiyên pêşkeftinê didomînin, ew ê kapasîteyên sofîstîketir pêşkêşî bikin, wek mînak analîtîkên pêşbînîker û analîza hestyarî, ku bihêle karsazî karûbarê xerîdar bêtir kesane û çalak peyda bikin.

Di encamê de, bazara nermalava navenda têkiliyê di sala 2022-an de ji bo mezinbûnek girîng amade ye, ku ji hêla zêdebûna daxwaziya ji bo ezmûna xerîdar a pêşkeftî û pejirandina teknolojiyên pêşkeftî ve tê rêve kirin. Lîstikvanên sereke yên wekî Genesys, Avaya, û Sîstemên Cisco tê payîn ku serdestiya xwe bidomînin, dema ku meylên derketinê yên wekî çareseriyên-based cloud, entegrasyona AI û ML, û tevlêbûna xerîdar a omnichannel têne destnîşan kirin ku pêşeroja vê bazarê çêbike. Gava ku em ber bi sala nû ve diçin, pêdivî ye ku karsazî li gorî van meyl û pêşbîniyan bimînin da ku li bazara nermalava navenda têkiliyê bi bandor rêve bibin û potansiyela xwe bi tevahî bikar bînin.