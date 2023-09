Di Jîngehek Xebatê ya Hybrid de Rêwîtiya Perçeya Ragihandina Cloud

By

Di Jîngehek Karê Hybrid de Vekolîna Zehmetiyên Têkiliyên Cloud

Di cîhana xebatê ya ku bi lez pêşve diçe, hawîrdora xebata hybrid wekî modelek berbiçav derketiye holê, ku pêdivî bi guherînek girîng di awayê danûstendina karsaziyan de heye. Ev perestgeha nû bi alîkariya ragihandina ewr ve tê rêve kirin, teknolojiyek ku di peydakirina girêdan û hevkariyek bêkêmasî de pêdivî ye.

Ragihandina Cloud ji danûstandinên danûstendinê û dengî yên ku li ser înternetê ne li ser hardware kevneşopî têne mêvandar kirin. Ev teknolojiyê gelek feydeyan pêşkêşî dike, di nav de pîvanbûn, lêçûn-bandorbûn, û şiyana ku ji her deverê bixebite. Lêbelê, tevliheviyên danûstendinên ewr ên di hawîrdorek xebatê ya hîbrîd de dibe ku tevlihev bin û hewcedariya baldarî binirxînin.

Aliyê yekem ku meriv li ber çavan digire yekbûna danûstendinên ewr bi pergalên heyî re ye. Pir karsazî jixwe pergalên ragihandinê li cîhê xwe ava kirine, û yekkirina çareseriyên nû-bingeha ewr dikare bibe karekî dijwar. Lêbelê, piraniya peydakiroxên ragihandinê yên ewr çareseriyên ku dikarin bi pergalên heyî re bi rengek bêkêmasî tevbigerin pêşkêş dikin, ku veguheztinek birêkûpêk û astengiyek hindiktirîn a operasyonan peyda dike.

Faktorek din a girîng ewlehî ye. Bi zêdebûna xebata ji dûr ve, bi hev re di xetereyên sîber de zêdebûnek heye. Ji ber vê yekê, karsazî divê piştrast bikin ku çareseriyên pêwendiya cloudê yên wan tedbîrên ewlehiyê yên bihêz hene. Ev şîfrekirin, rastkirina du-faktorî, û nûvekirinên nermalava birêkûpêk vedihewîne da ku li dijî xetereyên herî dawî biparêze.

Scalability aliyekî din ê sereke yê ragihandina cloudê ye. Her ku karsazî mezin dibin û pêşve diçin, hewcedariyên wan ên ragihandinê jî dê biguhezin. Çareseriyên li ser Cloud-ê nermbûnek pêşkêşî dikin ku li gorî hewcedariyê mezin bibin an dakêşin, piştrast dikin ku karsazî tenê ji bo tiştê ku bikar tînin didin. Ev mezinbûn dikare bi taybetî di hawîrdorek xebata hîbrîd de bikêr be, ku jimara xebatkarên dûr dikare biguhere.

Pêbawerî jî faktorek krîtîk e. Di hawîrdorek xebata hybrid de, karmend bi giranî bi amûrên ragihandinê ve girêdayî ne ku hevkariyê bikin û karan temam bikin. Ji ber vê yekê, karsazî pêdivî ye ku çareseriyek pêwendiya cloudê hilbijêrin ku wextê bilind û astengiyên hindik pêşkêşî dike. Ev bi gelemperî hilbijartina pêşkêşkerek xwedan rêgezek bihêz û binesaziyek zexm digire.

Di dawiyê de, karsazî divê ezmûna bikarhêner bifikirin. Amûrên ragihandinê yên Cloud divê karanîna hêsan û têgihîştî bin, ku karmendan bihêle ku zû biguhezînin û hilberîneriyê zêde bikin. Ev bi gelemperî bi hilbijartina çareseriyek bi navgînek bikarhêner-heval û pêşkêşkirina perwerdehiyê ji karmendan re vedihewîne da ku pê ewle bibin ku ew dikarin amûran bi bandor bikar bînin.

Di encamnameyê de, rêvekirina perestgeha ragihandina ewr di hawîrdorek xebata hîbrîd de dikare tevlihev be, lê ew ji bo karsaziyên di serdema nûjen de pêdivî ye. Bi berçavgirtina faktorên wekî entegrasyon, ewlehî, mezinbûn, pêbawerî, û ezmûna bikarhêner, karsazî dikarin çareseriyek pêwendiya cloudê hilbijêrin ku hewcedariyên wan bicîh tîne û pêwendiyek bêkêmasî û hevkariyê hêsantir dike.

Gava ku em bi cîhana guherbar a xebatê re adaptebûnê didomînin, pêwendiya cloudê bê guman dê rolek girîng bilîze. Bi têgihiştina tevliheviyên vê teknolojiyê, karsazî dikarin hêza xwe bikar bînin da ku di hawîrdorek xebata hîbrîd de pêş bikevin. Her ku em pêşde diçin, diyar e ku paşeroja xebatê ne tenê li nivîsgehê an li malê, lê di ewr de ye.