Keştiya fezayê ya NASA'yê Lucy vê dawiyê firrîna armanca xwe ya yekem a asteroîdê qedand û vedîtinek sosret kir - asteroîda bi navê Dinkinesh, bi rastî pergalek binar e ku ji asteroîdek sereke ya mezin û "heyv"ek piçûktir ku li dora wê digere pêk tê. Wêneyên ku ji hêla Lucy ve hatine kişandin vê taybetmendiya bêhempa eşkere kirin û zanyarên ku beşdarî mîsyonê bûne matmayî hiştin.

Asteroida sereke ya di pergala Dinkinesh de tê texmîn kirin ku bi qasî nîv mîl fireh e, dema ku satelîta wê bi qasî 0.15 mîl fireh e. Vê vedîtina neçaverêkirî heyecana li dora mîsyona Lucy, ya ku armanc dike ku keşifên Trojan, du komên asteroîdên ku li ser heman rêyê wekî gerstêrka Jupiterê ne, keşif bike, zêde kir.

Zanyarê gerstêrk ê NASA Thomas Statler got: "Trojan nifûsa mezin a dawîn e ku me hîn ji nêz ve nedîtiye." "Û Lucy dê cara yekem wiya bike."

Mîsyon bi navê îskeletê navdar "Lucy" hate binavkirin, ku di pêşveçûna mirovan de vedîtinek bingehîn e. Bi heman awayî, NASA hêvî dike ku lêkolîna van fosîlên gerstêrkan dê di derheqê koka pergala meya rojê de zanyariyên hêja peyda bike.

Her çend xala bingehîn a hevdîtina Lucy ya bi Dinkinesh re ceribandina pergala şopandina asteroîdê ya keştiya fezayê bû, analîza pêşîn a wêneyan destnîşan dike ku lêkolîna vê asteroîdê binar dikare ronahiyê bide ser ka asteroîdên bi heman mezinahiyê çawa nêzî Erdê koçber bûne. Zanyariyên weha ji bo nirxandina xetereyên potansiyel ên li ser gerstêrka me pir girîng e.

Digel ku Dinkinesh ji mîsyona Lucy re pêvekek neçaverêkirî bû, keştiya fezayê dê rêwîtiya xwe ya azwerî di nav fezayê de bidomîne. Piştî hevdîtineke bi asteroîdeke din a kembera sereke û pêlên rojê yên din, Lucy dê di sala 2027-an de bigihîje komikên Troyayê, li dûv wê jî di sala 2033-an de serdanek li koma asteroîdên ku li dû Jupiter diçin.

Bi eşkerekirina sirên van bedenên ezmanî yên dûr, mîsyona Lucy dê beşdarî têgihîştina me ya dîroka pergala rojê û cihê me di nav wê de bibe. Her asteroîd xwedan agahdariya bêqîmet e ku ji zanyaran re dibe alîkar ku çîroka eslê meya kozmîk bi hev re bicivînin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Firîna Lucy ya Dinkinesh çi eşkere kir?

A: Flyby eşkere kir ku Dinkinesh pergalek asteroîdek binar e ku ji asteroîdek sereke ya mezin û satelaytek piçûktir pêk tê.

Pirs: Komên Trojan çi ne?

A: Pelên Trojan du komên asteroîd in ku li ser heman rêyê ku gerstêrka Jupîterê ne.

Pirs: Çima mîsyonê navê Lucy bû?

A: Mîsyon bi navê îskeletê navdar "Lucy" hate binav kirin, ku têgihîştina zanyaran di derbarê pêşkeftina mirovan de şoreş kir.

Pirs: Armanca lêkolîna şeqamên Troyayê çi ye?

A: Lêkolîna swarmên Trojan dê di derbarê dîrok û damezrandina pergala meya rojê de zanyariyên hêja peyda bike.