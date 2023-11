Vedîtinên Nû di Mîsyona Lucy ya NASA de: Pergala Asteroidê ya Binary ya Neçaverêkirî Hat dîtin

By

Keştiya fezayê ya NASA'yê Lucy, li ser mîsyona xwe ya lêgerîna asteroîdên Troyayê yên bi Jupiter re têkildar e, di van demên dawî de yekem firîna xwe ya nêzîk a asteroîdek pêk anî. Tîma mîsyonê di nav surprîzekê de bû dema ku dîmenên yekem ji firînê vegeriyan ser rûyê erdê - wan asteroîdek din a piçûk keşf kir ku li dora asteroîdek mezin dizivire. Vê vedîtina neçaverêkirî hejmara asteroîdên ku Lucy dê ji 10-an bifire veguherand 11-an, wekî ku lêkolînerê sereke yê mîsyonê Hal Levison diyar dike.

Asteroida ku Lucy jê re firiya, navê wî Dinkinesh e, ku bi zimanê amharî tê wateya "ecêb". Kamerayên keştiya fezayê dîmenên berfireh ên pergala asteroîdên binar kişandin, asteroîda biçûk a ku li dora ya mezin dizivire nîşan didin. Ev vedîtin Dinkinesh dike objeyek lêkolînê ya bêhempa û balkêş.

Hêjayî gotinê ye ku NASA di demên borî de bi pergalên asteroîdên binar re rû bi rû maye. Dibe ku hin kes pergala Didymos û Dimorphos bi bîr bînin, ku mîsyona DART ya NASA bi zanebûn di sala 2022-an de bandor kir da ku stratejiyên parastina Erdê biceribîne. Sîstema Dinkinesh hin dişibin Didymos û Dimorphos re hene, lê di heman demê de cûdahiyên balkêş jî hene ku zanyar dixwazin bêtir lêkolîn bikin.

Wêneyên ku ji hêla kameraya Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) ve di dema firînê de hatine kişandin diyar dikin ku Dinkinesh bi qasî nîv kîlometre fireh e, bi pîvana asteroîdê piçûktir bi qasî .15 mîl e. Ev wêneya berfireh di heman demê de wekî ceribandinek di firînê de ji pergala şopandina termînalê ya keştiya fezayê re xizmet kir, ku tevî kêşeyên nediyar ên ku ji hêla armancê ve têne pêşkêş kirin, bi heybet pêk hat.

Mîsyona Lucy dê rêwîtiya xwe bidomîne, dema ku keştiya fezayê nêzî asteroîda Donaldjohanson dibe, gera din ji bo sala 2025-an were plan kirin. Daneyên ku di dema vê firînê de hatine berhev kirin dê di berfirehkirina têgihiştina me ya asteroîd û taybetmendiyên wan ên tevlihev de bêqîmet be.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Keştiya fezayê ya NASAyê Lucy di dema firrîna xwe ya yekem a asteroîdê de çi dît?

A: Keştiya fezayê ya NASA ya Lucy di dema firrîna xwe ya yekem a asteroîda bi navê Dinkinesh de pergalek asteroîdek binar keşf kir.

Pirs: Girîngiya dîtina pergala asteroîdek binar çi ye?

A: Vedîtina pergalek asteroîdên dualî ji bo lêkolîna zanistî fersendên bêhempa peyda dike û dikare ronahiyê bide çêkirin û pêşkeftina asteroîdan.

Pirs: Asteroidên di pergala Dinkinesh de çiqas mezin in?

A: Asteroida mezin, Dinkinesh, tê texmîn kirin ku bi qasî nîv kîlometre fireh e, dema ku asteroîda piçûktir bi qasî 15 mîl e.

Pirs: Pergalên din ên asteroîdên binar hene ku NASA berê pê re rû bi rû maye?

A: Erê, NASA berê bi pergalên asteroîdên binar ên mîna Didymos û Dimorphos re rû bi rû maye.

Pirs: Dê armanca paşîn ji bo keştiya fezayê ya NASA ya Lucy çi be?

A: Armanca paşîn a keştiya fezayê Lucy asteroîd Donaldjohanson e, ku ew ê di sala 2025-an de nêzikî wê bibe.