Lêkolîn bandorên erênî yên werzîşê li ser tenduristiya giyanî nîşan dide

Lêkolînek vê dawîyê bandorên erênî yên werzîşê li ser tenduristiya derûnî destnîşan kir. Lêkolînê diyar kir ku tevlêbûna çalakiya laşî ya birêkûpêk dikare bandorek girîng li ser başbûna giştî û kêmkirina nîşanên depresiyon û fikar bike.

Werzîş ji mêj ve tê zanîn ku ji bo tenduristiya laşî gelek feydeyên xwe hene, di nav de rêveberiya giraniyê, tenduristiya dil û damar, û hêz û nermbûna çêtir. Lêbelê, ev lêkolîn li laşê mezinbûna delîlan zêde dike ku pêşniyar dike ku werzîş ji bo tenduristiya derûnî jî sûdmend e.

Lêkolîn tev li analîzkirina daneyên zêdetirî 10,000 beşdaran bû û dît ku kesên ku bi rêkûpêk bi werzîşê re mijûl dibin li gorî yên ku ji hêla fizîkî kêmtir çalak bûn kêmtir nîşanên depresiyon û metirsiyê dîtin. Lekolînwanan her weha dît ku werzîşê xwedî bandorek parastinê ye, îhtîmala pêşkeftina nexweşiyên tenduristiya derûnî kêm dike.

Tê bawer kirin ku çalakiya laşî gelek mekanîzmayên ku bi wan re bi erênî bandorê li tenduristiya giyanî dike heye. Ya yekem, werzîş berdana endorfîn teşwîq dike, ku kîmyewiyên xwezayî yên xweştir dikin, ku dikarin bibin alîkar ku hestên stresê kêm bikin û hestê baştir bikin. Wekî din, werzîşa birêkûpêk qalibên xewê çêtir pêşve dike û dikare xwebawerî û pêbaweriyê zêde bike.

Girîng e ku were zanîn ku werzîş ne pêdivî ye ku zexm an demdirêj be da ku bandorek erênî li tenduristiya derûnî bike. Tewra astên nerm ên çalakiya laşî, wek meşîn an baxçevanî, dikarin feydeyên girîng hebin.

Encamên vê lêkolînê bêtir girîngiya tevlêkirina werzîşê ya birêkûpêk di rûtînên me yên rojane de tekez dikin. Ew ne tenê ji bo tenduristiya laşî çêtir dibe alîkar, lê ew di pêşvebirina başbûna giyanî de jî rolek girîng dilîze.

- Pênase:

– Tenduristiya derûnî: Behsa başbûna derûnî û derûnî ya mirov dike.

- Depresiyon: Nexweşiyek moodê ku bi hestên domdar ên xemgîniyê, windakirina eleqeyê, û kêmbûna enerjî an motîvasyonê tê xuyang kirin.

- Xemgînî: Rewşek tenduristiya derûnî ya ku bi xemgîniyek zêde, nerazîbûn, an tirsê tête diyar kirin.