Meriv çawa NameDrop li ser iPhone-ê naxebite rast bike

Taybetmendiya NameDrop li ser iPhone rêyek hêsan e ku hûn agahdariya têkiliyê bi hevalên xwe yên iPhone-ê re bi rêya AirDrop re parve bikin. Lêbelê, hin bikarhêneran bi NameDrop re nexebite pirsgirêk derketin. Her çend sedema rastîn a li pişt vê pirsgirêkê ne diyar e jî, çend rastkirin hene ku hûn dikarin biceribînin.

Pêşîn, kontrol bikin ka iPhone we taybetmendiya NameDrop piştgirî dike. NameDrop tenê li ser modelên iPhone-ê yên hilbijartî yên ku bi iOS 17-ê re hevaheng in dixebite. Heke we iPhone X an modelek berê heye, ew ê iOS 17-ê piştgirî neke û ji ber vê yekê, NameDrop dê li ser cîhaza we nexebite. Wekî din, hem iPhone-ya we û hem jî iPhone-ya wergir pêdivî ye ku iOS 17-ê were saz kirin da ku NameDrop bi rêkûpêk bixebite.

Sedemek din a hevpar a ku NameDrop nexebite ev e ku tevgera NameDrop bi xeletî bikar tîne. Ji bo ku hûn vê taybetmendiyê bikar bînin, hûn hewce ne ku beşên jorîn ên du iPhone-an ji nêz ve bînin. Piştrast bikin ku beşên jorîn ên her du iPhone-an bi hev re dikevin an jî wan li hev bixin.

Ger we bi xeletî mîhenga "Bringing Devices Together" neçalak kiribe, ew jî dibe sedem ku NameDrop nexebite. Ji bo kontrolkirina vê, biçin sepana Mîhengan, Giştî vekin, û li ser mîhengên AirDrop bikirtînin. Piştrast bikin ku guheztina "Bringing Devices Together" vekiriye.

Pirsgirêkên girêdana Bluetooth û WiFi jî dikarin li ser taybetmendiya NameDrop bandor bikin. Biceribînin ku li ser her du iPhone-an Bluetooth û WiFi vekin û vekin da ku bibînin ka ew pirsgirêk çareser dike.

Ji hêla xwerû ve, dîtina AirDrop li ser iPhone-an wekî "Têkilî" tête danîn. Lêbelê, ji ber ku NameDrop ji bo parvekirina hûrguliyên têkiliyê bi bikarhênerên iPhone-ê yên ku di têkiliyên we de ne tê bikar anîn, hûn hewce ne ku dîtina AirDrop-ê li "Her kes" saz bikin da ku NameDrop rast bixebite. Ev dikare di mîhengên AirDrop de were kirin.

Carinan, ji nû ve destpêkirinek hêsan dikare xeletiyên piçûk an pirsgirêkên nermalavê rast bike. Biceribînin ku iPhone-ya xwe ji nû ve bidin destpêkirin da ku bibînin ka ew pirsgirêka NameDrop naxebite çareser dike.

Ger yek ji çareseriyên jorîn nexebite, dibe ku veavakirina mîhengên torê li ser iPhone-ya xwe û iPhone-ya kesê din bibe alîkar. Lêbelê, ji bîr mekin ku veavakirina mîhengên torê dê torgilokên WiFi yên tomarkirî û cîhazên Bluetooth-ê yên berê lê zêde kirine rakin.

Bi tevayî, heke hûn pirsgirêkên NameDrop-ê ku li ser iPhone-ya xwe naxebitin re rû bi rû ne, van rastkirinan biceribînin da ku pirsgirêkê çareser bikin û ji rehetiya parvekirina têkiliyê bi rêya AirDrop-ê kêfê bistînin.

