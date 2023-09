New Mortal Kombat Trailer Çermê Jean-Claude Van Damme eşkere dike

Netherrealm Studios îro trailerek nû derxist ku çermê Jean-Claude Van Damme di Mortal Kombat 1 de nîşan dide. Di trailerê de Van Damme bi karakterên cihêreng şer dike, di nav de Johnny Cage, û çermê alternatîf ê ku ji bo dêrînê Mortal Kombat heye ronî dike. Ev çermê taybetî tenê bi kirîna weşanên lîstikê yên Premium/Kollector dikare were vekirin.

Çermê Van Damme ya di Mortal Kombat 1 de ji bo girêdana lîstikvan bi fransîzê re nodek e. Karaktera Johnny Cage di lîstikê de demek dirêj ji Van Damme îlhama xwe girtiye, ku yek ji wan tevgerên nîşana Cage kulmek lingê perçebûyî ye, ku tevgera Van Damme di fîlima Bloodsport de tîne bîra xwe.

Di rastiyê de, pêşdebirên li Games Midway, afirînerên orîjînal ên rêzikên Mortal Kombat, hewl dabûn ku lîsansa bikar bînin ku mîna Van Damme di yekem lîstika Mortal Kombat de bikar bînin. Lê belê wê demê ev derfet pêk nehat.

Di serpêhatiyek vê dawiyê ya Hot Ones de, hev-afirînerê Mortal Kombat Ed Boon eşkere kir ku tîmê çawa berê gelek hewil dabû ku bi Van Damme re hevkariyê bike, lê bi ser neket. "Vê carê, me loto lêxist, û me ew girt," Boon got. "Û em bi rastî dengê wî heye, û ew ê bibe karakterê Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 di 19ê îlonê de tê berdan. Ji bilî çermê Jean-Claude Van Damme, lîstik dê di heman demê de vegerandina rêzefîlmê Nitara, ku ji hêla lîstikvana Megan Fox ve tê gotin, nîşan bide.

