Yekem Nêrîna Jean-Claude Van Damme wekî Johnny Cage di Mortal Kombat 1 de bibînin

Fansên Mortal Kombat bi serbestberdana pêşerojê ya Mortal Kombat 1 re dilxweş in, ji ber ku lîstikvan Jean-Claude Van Damme debuta xwe wekî Johnny Cage dike. Trailerek nû hat berdan, ku ji me re nihêrînek ji lîstika tevhevkirî û karaktera îkonîk a ku ji hêla mîna Van Damme ve hatî jiyan kirin dide me.

Çermê Jean-Claude Van Damme ji bo Johnny Cage dê di Kombat Packê de cih bigire, ku ji lîstikvanan re gihîştina zû ya naverokek dakêşbar (DLC) pêşkêşî dike. Ji bilî çermê Johnny Cage, lîstikvan dê bigihîjin şeş karakterên nû yên lîstikê jî: Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man, û Homelander. Van karakteran dê ji bo dakêşana piştî-destpêkê peyda bibin, hêj cûrbecûr li lîstikê zêde bikin.

Serbestberdana Mortal Kombat 1 ji bo 14ê Îlona 2023-an tê plansaz kirin. Ew ê li ser platformên cihêreng, di nav de PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, û PC-yê (bi rêya Steam û Epic Games Store) peyda bibe. Lîstik dê xwedî fersendê bin ku lîstikê li ser platforma xweya bijarte biceribînin û beşdarî şerên dijwar ên ku Mortal Kombat jê tê zanîn bibin.

Vê trailera herî paşîn di nav temaşevanan de heyecanek çêkir, yên ku bi hewes in ku bibînin ka wêneya Van Damme ya Johnny Cage dê çawa li gorî hêviyên wan be. Van Damme bi paşxaneya xwe ya di fîlimên hunerên şer de, fizîkî û karîzmayek bêhempa tîne karakterê, ji dildarên Mortal Kombat re soza ezmûnek lîstikê ya bêhempa dide.

Bi tevayî, serbestberdana Mortal Kombat 1 pir tê pêşbînîkirin, û tevlêbûna Jean-Claude Van Damme wekî Johnny Cage heyecanek zêde zêde dike. Ji ber ku Mortal Kombat mîrateya xwe ya lîstika dilşewat û karakterên jibîrnekirî didomîne, xwe amade bikin ku dakevin qadan û jêhatîbûnên xwe yên şer derxînin.

- DLC (Naverokek Dakêşbar): Naveroka pêvek ku piştî serbestberdana wê ya destpêkê dikare were dakêşandin û li lîstikek vîdyoyê were zêdekirin, bi gelemperî taybetmendî, karakter an astên nû peyda dike.

- Kombat Pack: Komek naveroka dakêşandî ya ji bo rêzikên Mortal Kombat, bi gelemperî karakter û çermên nû jî tê de hene.