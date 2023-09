Di Mortal Kombat 1 de Wêneyek Leaked a Ermac Di Derbarê Sêwirana Karakterê de Nîqaş Dike

Wêneyek eşkerekirî ya Ermac di lîstika pêşerojê Mortal Kombat 1 de di nav temaşevanan de bû sedema tevliheviyê, digel ku hin kes bijartinên sêwirana karakterê dipirsin. Digel ku pir kes bi kelecan li benda serbestberdana trailera dawîn in, temaşevanan di lîstikê de meylek karakteran ku pêlavên tiliyên vekirî an lingên tazî vedigirin dîtin. Baraka, Katana, Li Mei, û Nitara hemî bi tiliyên wan vekirî hatine dîtin.

Wêneya derketî ya Ermac şervanê telekinetîkî di forma wî ya tevahî de nîşan dide, ji ya berê bêtir xuyangê wî eşkere dike. Dema ku temaşevanan bi gelemperî cil û bergên wî pejirandibûn, hinan xemgîniya xwe li ser çermê wî yê qijkirî, mîna mummy diyar kirin. Hêvî heye ku cil û bergên alternatîf peyda bibin ku wî veşêrin.

Pirsek dubare ya di nav temaşevanan de ev e ku çima ew qas karakterên di Mortal Kombat 1 de tiliyên xwe eşkere dikin. Hin şîrovekerên li ser medyaya civakî bi henekî pêşniyar kirin ku kesek li NetherRealm dibe ku fetisek lingê xwe hebe. Yên din meraq dikin gelo wateyek kûrtir li pişt fetisîna lingê diyar heye, wek şîrovekirina li ser dilkêşiya Liu Kang bi hunerên şerî re.

Hêjayî gotinê ye ku Street Fighter 6 di heman demê de ji ber wênekirina lingên xwe jî rastî rexneyan hat, ku hin kes texmîn dikin ku dibe ku ew di lîstikên şer de meylek berfirehtir be. Gava ku temaşevan bi dilgermî li benda serbestberdana Mortal Kombat 1 in, dimîne ku were dîtin ka dê di sêwiranên karakteran de guhertinek çêbibe an gelo dê spekulasyona fetisandina lingê were çareser kirin.

Çavkanî:

- Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: Wêneyê Leaked Forma Tevahiya Ermac nîşan dide." Dexerto. (2023-09-11).