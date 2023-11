Gotara Nû: Pêşkêşkirina Xbox-ê ji bo Call of Duty: Modern Warfare III

By

Bikarhênerên Xbox-ê îro bi reklamek berbiçav re hatin pêşwazî kirin, ku wan teşwîq kir ku Call of Duty: Modern Warfare III, beşa herî paşîn a lîstika lîstika populer bikirin. Ekrana splash, ku piştî vekirina konsolê xuya bû, di nav lîstikvanan de reaksiyonên tevlihev derxistiye holê.

Digel ku hin temaşevanên Xbox ji bo kampanyaya nû heyecana xwe diyar kirin û bi dilgermî reklam hembêz kirin, yên din kêmtir dilgeş bûn. "Ev bêaqil e. Ez nakim Call of Duty; Ez qet Call of Duty kirî. Divê ez Xbox-a xwe venekim û yekem tiştê ku ez dibînim pêvekek ji bo lîstikek, an tiştek ji bo wê yekê ye, "bikarhênerek nerazî vegot.

Berawirdkirin bi promosyonên weha re ji bo Starfield, lîstikek din a pir pêşbînîkirî, ku di dema destpêkirina xwe de di meha îlonê de vegere ser ekranê kurte dermankirinek pêlavê wergirt. Di derbarê potansiyela destwerdana van pratîkên reklamê yên ku pêşde diçin de fikar hatin raber kirin.

"Ez nafikirim ku ew ew qas peymanek mezin be heke ew bûyerek an serbestberdana yekem-partî be, lê ez dikarim bibînim ka çima mirov jê hez nakin," bikarhênerek din empatî kir.

IGN ji bo şîroveyê xwe gihandiye Xbox lê di dema nivîsandinê de bersiv negirt.

Ji bilî ekrana splash, Xbox di heman demê de paşxaneyek dînamîkî ya dakêşandî jî pêşkêşî dike ku karakterê delal Captain Price ji franchise Call of Duty vedihewîne.

Ev danasîna Xbox-ê ji bo Call of Duty: Modern Warfare III piştî kirîna Activision Blizzard-ê ya dawî ya Microsoft-ê bi nirxek ecêb 69 mîlyar dolar tê. Dema ku peymana kirrûbirrê ya PlayStation ji bo Call of Duty heya 2024-an dirêj dibe, xwedaniya nû ya Xbox-ê nehiştiye ku ew bi rengek çalak bi destxistina zêrê taca xwe pêşve bibin.

Call of Duty: Modern Warfare III dê di qonaxan de were berdan, dest bi gihîştina zû ya kampanyayê ya di 2-ê Mijdarê de ji bo xerîdarên pêşdibistanê. Lîstik dê çîroka ji Modern Warfare II bidomîne û hêmanên nû yên wekî Mîsyonên Têkoşîna Vekirî destnîşan bike, digel ku multiplayer di 10ê Mijdarê de peyda dibe.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Call of Duty: Şerê Modern III çi ye?

A: Call of Duty: Modern Warfare III lîstikek vîdyoyê ya pir populer e û beşa herî dawî ya franchise Call of Duty ye.

Pirs: Ma Call of Duty: Modern Warfare III li ser Xbox heye?

A: Erê, Call of Duty: Modern Warfare III, digel platformên din, li ser Xbox-ê heye.

Pirs: Dîmenek splash çi ye?

A: Dîmenek splash wêneyek an reklamek e ku dema ku serîlêdana komputer an konsolê tê destpêkirin tê xuyang kirin.

Q: Call of Duty: Modern Warfare III dê kengê were berdan?

A: Gihîştina zû ya kampanyayê di 2-ê Mijdara 2022-an de dest pê kir, digel ku multiplayer di 10-ê Mijdara 2022-an de peyda dibe.

Pirs: Microsoft ji bo çend Activision Blizzard bi dest xist?

A: Microsoft Activision Blizzard bi 69 mîlyar dolar kir.

