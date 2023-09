Microsoft destnîşan kir ku di bûyera Îlonê de Tableta Nûvekirî ya Surface Go 4 eşkere bike

Microsoft xwe ji bo bûyera xwe ya pêşerojê di 21ê Îlonê de amade dike, ku tê çaverêkirin ku cîhazên xwe yên nifşa nû Surface eşkere bike. Digel ku planên Google û Apple ji bo bûyerên wan ên têkildar jixwe naskirî ne, Microsoft karîbû ku hilberên xwe yên Surface bi piranî di bin dorpêçê de bihêle. Lêbelê, raporek vê dawîyê ji WinFuture ronî kir ku meriv ji bûyerê çi hêvî dike.

Li gorî raporê, Microsoft dê sê hilberên nû yên Surface bide destpêkirin, lê wekî ku hinan texmîn dikir tabletek Surface Pro 10-a bilind tune. Di şûna wê de, balê dikişîne ser Surface Go 4-a nûvekirî, ku tê pêşbînîkirin ku bêtir budce-dostane be. Her çend ne diyar e ka ew ê jê re Surface Go 4 were gotin, lê tê gotin ku tabletê çar-core Intel N200 SoC ji malbata "Alder Lake N" heye.

Hat ragihandin ku Surface Go 4 dê sê vebijarkên hilanînê pêşkêşî bike: 64 GB, 128 GB, û 256 GB, ku hemî bi 4 GB RAM re têne hev kirin. Tê payîn ku ew sêwirana dîtbarî ya mîna ya berê xwe hebe û dibe ku di Cotmehê de ji bo kirînê peyda bibe.

Digel ku dibe ku bûyer wekî bûyerên berê yên Microsoft-ê ne balkêş be, digel ku tenê nûvekirinên piçûk ji bo Surface Laptop Go 2 û Surface Laptop Studio têne pêşbînîkirin, hîn jî îhtîmalek ragihandinek surprîz di derbarê rêzika Surface Pro de heye. Lêbelê, dixuye ku bal dikişîne ser Surface Go 4-a erzantir û portable, ku ji bikarhênerên bi hewcedariyên hilberandinê re peyda dike.

Çavkanî: WinFuture