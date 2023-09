Microsoft ji bo Pêşandana Lîstika Tokyo Weşana Dîjîtal a Xbox Ragihand

By

Microsoft eşkere kir ku ew ê ji bo Pêşandana Lîstika Tokyo ya pêşerojek Weşanek Dîjîtal a Xbox-ê mêvandar bike. Weşana ku ji bo 2am PT / 5am ET / 10am UK / 6pm JST hatî plansaz kirin, dê nûvekirina lîstikên ji Xbox û Bethesda peyda bike, lîstikên ji afirînerên li Japonya û Asyayê nîşan bide, û lîstikên nû yên ku werin Game Pass ragihîne.

Li gorî Jerret West, berpirsiyarê kirrûbirrê yê Xbox-ê, weşan dê nûvekirinên pêşkeftinê hem ji Xbox û hem jî ji Bethesda Softworks vebike. Wekî din, ew ê berhevokek cihêreng a lîstikan ji afirînerên ku li Japonya û li seranserê Asyayê ne ronî bike. West her weha destnîşan kir ku weşan dê lîstikên nû yên balkêş ên ku beşdarî Xbox Game Pass bibin, ku bi domdarî pirtûkxaneya xwe bi naverokê ji tîmên cihêreng ên li Asyayê berfireh dike.

Di dema Final Fantasy 14 Fan Fest 2023 de, serokê Xbox Phil Spencer bi serokê Square Enix Takashi Kiryu re derket ser dikê da ku nûçeyê pîroz bike ku Final Fantasy 14 dê di dawiyê de were konsolên Xbox. Vê yekê veqetînek ji taybetmendiya berê ya lîstikê ji bo konsolên PlayStation nîşan da. Di hevpeyivînek bi IGN re, Spencer îhtîmala ku di pêşerojê de bêtir lîstikên Square Enix rê li Xbox-ê bigirin, destnîşan kir, her çend sernavên taybetî yên wekî Final Fantasy 7 Remake û Final Fantasy 16 nehatine pejirandin.

Di nûçeyên din de, Bethesda di van demên dawî de lîstika rola-lîstina cîhê ya pir bendewar, Starfield, ku berê şeş ​​mîlyon lîstikvan berhev kiriye, derxist. Ev di dîroka Bethesda de destpêka lîstika herî mezin dike, ji sernavên mîna Fallout û The Elder Scrolls derbas dibe.

Li pêş çavan, Xbox Game Studios xwedan rêzek lîstikên pêşeroj ên balkêş e, di nav de sernavên mîna Perfect Dark ji The Initiative, Forza ji Turn 10, û Fable ji Playground. Di vê navberê de, Bethesda's ZeniMax Online Studios pêşvebirina The Elder Scrolls Online berdewam dike, û MachineGames li ser lîstikek Indiana Jones ya bênav, ku tê payîn ku di sala 2024-an de were eşkere kirin, dixebite.

Bi tevayî, Xbox Digital Broadcast bo Tokyo Game Show soz dide ku bibe bûyerek balkêş ji bo temaşevanan, digel nûvekirin, ragihandin û pêşandanên lîstikên ji Xbox û Bethesda.

Çavkanî:

- Xbox Wire

- IGN