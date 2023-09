Ji bo teqîna Pêşîn amade bibin: Hevpeyvîn bi Zanyarê Berpirsyarê Çavdêriya Volkanê ya Kalîforniyayê re

By

Di hevpeyivînek bi Andy Calvert re, zanyarê berpirsiyar li Çavdêrxaneya Volkanê ya Kalîforniyayê, girîngiya çavdêrîkirin û lêkolîna volkanên herêmî yên li Kalîforniyayê tê ronî kirin. Calvert diyar dike ku her çend Kalîforniyayê volkanan wekî karesatek potansiyel nefikire jî, ew hene û potansiyela wan heye ku careke din biteqe.

Calvert teqîna Çiyayê St. Helens di sala 1980 de, ku bi sedan kîlometre dûrî Washingtonê qewimî, bi bîr tîne. Aşê ji teqînê gihîşt bajarê wî li Idaho, bandorek mayînde li ser wî hişt. Vê bûyerê meraqa wî geş kir û di dawiyê de ew rê da lêkolîna volkanan.

Dema ku li ser zirara aborî ya teqîna volkanek li Kalîforniyayê tê pirsîn, Calvert texmîn dike ku ew ji zirara teqîna Çiyayê St. Ew diyar dike ku dema ku piraniya volkanan dûrî navendên şaristaniyê yên sereke ne, ew pir caran li nêzî otoban û bajarokan in. Encama teqînê dikare tevlihev û demdirêj be, ji bo ku meriv bi materyalê hatî hilberandin re mijûl bibe hewildanên domdar hewce dike.

Calvert berdewam dike ku deverên germ ên çalakiya volkanîkî li California, di nav de Çiyayê Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Çiyayê Mammoth, Mono Lake, Coso Volcanic Field, û Salton Buttes. Ev herêmên ku bi awayekî çalak ji hêla zanyaran ve têne şopandin in.

Di warê frekansê de, Calvert diyar dike ku teqînên li California ne li ser nexşeyek birêkûpêk in. Lêbelê, di hezar salên dawî de bi qasî 10 teqînên girîng çêbûne, ku bi gelemperî her 100 salan carekê teqînek çêdibe.

Gava ku li ser cîhê gengaz ê teqîna paşîn tê pirsîn, Calvert behsa du îhtîmalên muhtemel dike: zeviya volkanîkî ya Lassen an devera nêzî Gola Mono. Ew xwezaya teqemenî ya kraterên Mono û xetereyên potansiyel ên ax û hewayê yên ku bi teqînekê re têkildar in vedibêje.

Calvert di heman demê de bandora teqînek li ser nifûsa herêmî jî destnîşan dike. Bajarê Lee Vining û cîhê navdar ê skikirinê ya Golên Mammoth li nêzî Gola Mono ne. Dema ku teqîn dê di serî de bandorê li van deveran bike, ax û xetereyên din dikarin encamên berfirehtir hebin.

Di warê amadekariyê de, Calvert balê dikişîne ser girîngiya tespîtkirin û çavdêriya zû. Zanyar ji nêz ve çalakiya erdhejê, deformasyona erdê, û nîşanên din ên ku dibe ku îşaretek teqînek nêzîk nîşan bidin dişopînin. Hevahengî digel dezgehên cihêreng û pêşxistina planên valakirinê ji bo ewlehiya niştecîh û ziyaretvanan pir girîng e.

Bi kurtahî, her çend volkan ne karesata yekem in ku dema ku li Kalîforniyayê difikirîn, ew rastiyek in ku zanyarên mîna Andy Calvert ji nêz ve dişopînin. Bandora potansiyela aborî û mirovî ya teqînekê, xwendin û amadekirina van bûyeran dike pêşengek da ku niştecîh û serdanvanan ewle bihêle.

