Êrîşa Nû Di Komputerên Windows û Linux de Qelsiyên Ewlekariyê Kifş dike

Êrîşek nû ya ku bi navê LogoFAIL hatî vedîtin bi sedan modelên komputerên Windows û Linux-ê li ber xeterek ewlehiyê ya xeternak derxistiye holê. Êrîş dihêle ku firmware-ya xerab zû di rêzika boot-up de were darve kirin, ku bi karanîna mekanîzmayên parastinê yên heyî vedîtin an rakirina enfeksiyonan zehf dijwar dike. LogoFAIL ji ber asaniya ku ew dikare were meşandin û cûrbecûr modelên gumanbar, di nav de hem cîhazên xerîdar û hem jî yên pargîdanî, derdikeve pêş.

Lekolînwanên li Binarly, fîrmayek ku pispor e di nasandin û ewlekirina firmwareya xedar de, vê dawiyê LogoFAIL li Konferansa Ewlekariya Black Hat li Londonê vekir. Wan dît ku LogoFAIL sûdê ji qelsiyên krîtîk ên di Navrûyên Firmware Berfirehkirî yên Yekgirtî (UEFIs) de hene, yên ku ji bootkirina cîhazên nûjen ên ku Windows an Linux-ê dimeşînin berpirsiyar digirin. Van qelsiyan bi salan ji nedîtî ve çûne û dikarin bi wêneyên logoya taybetî yên hatine çêkirin werin bikar anîn.

Dema ku êrîş bi serketî be, ew di qonaxa herî hesas a bootê de ku wekî DXE (Hîndora Darvekirina Ajokar) tê zanîn, li ser bîranîn û dîska cîhaza armanckirî kontrola tam bi dest dixe. Ev rê dide pêkanîna koda xirab û radestkirina bargiranek qonaxa duyemîn berî ku pergala xebitandina sereke dest pê bike.

LogoFAIL dikare ji dûr ve bi navgîniya qelsiyên gerok an lîstikvanê medyayê ve were bicîh kirin, li cihê ku êrîşkar wêneya logoya rewa bi yekî xirab diguhezîne. Wekî din, heke amûrek bi kurtasî vebe, êrîşkar dikare bi fîzîkî pelê wêneyê biguhezîne.

Partiyên bandorkirî naha şîretan derdixin da ku eşkere bikin ka kîjan hilber xeternak in û pêlên ewlehiyê peyda dikin. Lêbelê, ji ber gihîştina berfireh a vê êrîşê li seranserê ekosîstema x64 û CPU ARM, tevî dabînkerên sereke yên UEFI û hilberînerên cîhazê, xetereya potansiyel girîng dimîne.

Ji bo bikarhêneran girîng e ku pergalên xwe bi paçên ewlehiyê yên herî dawî nûve bikin û li hember her çalakiyek gumanbar an hewildanên gihîştina nedestûr hişyar bimînin. Bi girtina tedbîrên aktîf, kes û rêxistin dikarin xetereya ketina qurbana LogoFAIL û êrîşên mîna wan kêm bikin.